California: la medida que podría entrar en vigor y prohíbe nuevos impuestos sobre bienes personales

Los californianos acudieron a las urnas el pasado 3 de noviembre para votar la Proposición 42. La medida impide al Estado imponer impuestos por la mera posesión de activos financieros, propiedad intelectual y bienes personales.

En qué consiste la Proposición 42 y cómo podría beneficiar a California

De acuerdo con un documento presentado por la Fiscalía General del Estado, la normativa restringe la posibilidad de cobrar un tributo a las personas que cuenten con cuentas de ahorro, carteras de inversión y otros bienes personales.

De igual modo, limita la capacidad de la Legislatura o de los votantes para aplicar nuevos impuestos de manera retroactiva a ingresos, actividades o estatus ocurridos antes de la fecha de entrada en vigor de la ley.

La normativa restringe la posibilidad de cobrar un tributo a las personas que cuenten con cuentas de ahorro Auditor del Estado de California

“Los californianos ya lidian con un costo de vida elevado. Debería ser ilegal que los políticos graven nuestra jubilación y nuestros ahorros”, destaca el escrito.

En el caso de que entre en conflicto con otra medida aprobada en la misma boleta (sobre todo la Proposición 40, que busca gravar el patrimonio de los multimillonarios) y la Proposición 42 obtenga más votos a favor, esta última prevalecerá y dejará sin efecto a la otra medida.

Cómo incide la Proposición 42 para los californianos

La normativa aplica a cualquier nuevo impuesto promulgado o que entre en vigor a partir del 1° de enero de 2026. De acuerdo con la Oficina del Analista Legislativo de California, el efecto estimado es la posibilidad de que los ingresos fiscales no aumenten tanto en el futuro.

“Esto podría reducir los futuros ingresos fiscales”, asegura la oficina estatal.

La normativa aplica a cualquier nuevo impuesto promulgado o que entre en vigor a partir del 1° de enero de 2026 Money Network

Entre sus principales apoyos figuran la California Professional Firefighters, la State Building and Construction Trades Council of California y la coalición Building A Better California. Los comités a favor recaudaron más de US$159 millones.

Otras propuestas que votaron los californianos

El pasado 3 de noviembre también se sometieron a votación otras normativas. Una de ellas fue la Proposición 40, que establece que alrededor de 200 californianos cuyo patrimonio neto superara los mil millones de dólares a principios de este año pagaran un impuesto único del 5%.

El dinero recaudado se destinaría a la atención médica, y una parte se reservaría para la asistencia alimentaria y la educación. “Trump recortó fondos para financiar las exenciones fiscales de los multimillonarios. Es hora de que ellos paguen lo que les corresponde y dejen de cargar a la clase media con la factura”, destacó el documento.