California vende insulina a US$55 con su marca estatal, pero muchos pacientes no lo saben

La apuesta sanitaria del gobernador Gavin Newsom por una insulina más barata en California atraviesa una paradoja: la marca estatal CalRx ya tiene presencia en grandes cadenas y distribuidores, pero su adopción entre pacientes sigue limitada. El objetivo oficial no se reduce a las ventas: la iniciativa busca ofrecer una alternativa para personas sin seguro o con dificultades para pagar sus recetas y, a la vez, presionar al mercado con un precio transparente.

Por qué California mantiene CalRx pese al uso limitado de la insulina más económica

De acuerdo con KFF Health News, California distribuyó en siete meses más de 120 mil paquetes de cinco plumas de insulina glargina CalRx. Cada paquete tiene un precio minorista sugerido de US$55, frente a valores de entre US$89 y US$411 para marcas populares antes de recargos minoristas o descuentos al consumidor.

El Departamento de Acceso a la Atención Médica e Información de California (HCAI, por sus siglas en inglés) todavía desconoce cuántas cajas las farmacias entregaron finalmente a pacientes.

Elizabeth Landsberg, directora del organismo, destacó los acuerdos con tres grandes mayoristas farmacéuticos. California también cerró convenios con cuatro aseguradoras para incorporar CalRx a sus formularios.

El producto figura entre las opciones de Amazon y Costco, además de algunas farmacias de CVS, Walgreens y Walmart. KFF señaló que la llegada a los comercios todavía avanza con lentitud y que muchos pacientes con diabetes desconocen esta alternativa.

Geoffrey Joyce, director de política sanitaria del Schaeffer Center de la Universidad del Sur de California, consideró que el esfuerzo estatal todavía tiene un alcance reducido y beneficia a una fracción limitada de la población.

Cuánto cuesta la insulina CalRx de Newsom y quiénes pueden acceder en California

La marca estatal de insulina a bajo costo salió al mercado el 1° de enero de 2026. La Oficina del Gobernador de California fijó un precio de US$45 para las farmacias y un valor minorista sugerido de hasta US$55 por cinco plumas, un promedio de US$11 por unidad. La insulina glargina biosimilar es intercambiable con Lantus.

El esquema apunta especialmente a personas sin cobertura médica o con deducibles altos. Por su parte, CalMatters explicó que los pacientes con seguro pueden pagar menos si su plan incorpora el producto. Civica, la fabricante sin fines de lucro asociada con California, planteó un modelo sin reembolsos, cupones ni programas especiales para acceder al precio.

Las barreras que frenan la distribución de la insulina CalRx en California

El HCAI anticipó el problema. En una presentación oficial del 27 de enero, el organismo señaló que una distribución amplia en todo el estado requeriría tiempo. Las decisiones de las aseguradoras sobre sus formularios y de las farmacias sobre el abastecimiento condicionan el alcance.

California distribuyó más de 120 mil paquetes de cinco plumas de insulina glargina durante los primeros siete meses del programa AP/Pexels

El documento identificó zonas con mayor prevalencia de diabetes y menor acceso a farmacias, entre ellas el Valle de San Joaquín, áreas rurales del norte interior de California y sectores del condado de Los Ángeles. El organismo utilizó datos iniciales de farmacias independientes que planeaban ofrecer CalRx y registros sobre prevalencia de diabetes.

Tres meses después, el HCAI mantuvo ese diagnóstico. En la reunión del Consejo Asesor de Pacientes de Insulina del 28 de abril, el departamento sostuvo que el éxito depende de alcanzar comunidades diversas y reconoció barreras dentro de los canales tradicionales de distribución.

La estrategia divide la expansión en etapas. Primero apunta a grandes planes de salud y cadenas minoristas; después suma farmacias en línea, independientes y puntos minoristas gubernamentales. Una tercera fase contempla clínicas comunitarias, prestadores de la red de seguridad y centros de salud con calificación federal. El HCAI también proyectó un sistema para medir la efectividad de la distribución.

Cómo Newsom busca reducir el precio de los medicamentos con CalRx

CalRx también forma parte de una ofensiva más amplia contra los costos farmacéuticos. KFF indicó que las tres mayores fabricantes de insulina, Eli Lilly, Sanofi y Novo Nordisk, controlan más del 90% del mercado mundial. El programa estatal busca competir con ese esquema y ofrecer genéricos o biosimilares en medicamentos caros, con problemas de suministro o relevantes para la salud pública.

El HCAI identificó zonas del Valle de San Joaquín, el norte interior y Los Ángeles con mayores desafíos de acceso a farmacias

Newsom también impulsó la regulación de los administradores de beneficios farmacéuticos. Esos intermediarios participan en la negociación entre fabricantes, aseguradoras y farmacias. CalRx intenta diferenciarse con precios basados en costos de desarrollo, producción y distribución, sin descuentos ocultos ni reembolsos comerciales.

Insulina en California: cuánto deben viajar los pacientes para conseguirla

La distancia hasta las farmacias suma otra dificultad. En un informe sobre acceso a insulina y metformina, el HCAI indicó que en 2022 los californianos asegurados recorrieron en promedio 8,2 millas (13,2 kilómetros) para obtener insulina de manera presencial. A la vez, el 20,5% de las recetas de insulina llegó por correo.

El departamento advirtió que las distancias elevadas pueden reflejar un acceso limitado a farmacias. También señaló que el uso del correo depende de las políticas de cada plan de salud y puede restringir el acceso a opciones genéricas más económicas.