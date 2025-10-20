La medida que Gavin Newsom activará en California e impacta en un medicamento de alta demanda

Gavin Newsom decidió activar una medida que beneficiará a los residentes de California e impactará en la reducción de precio de la insulina, un medicamento de alta demanda. En específico, el gobernador demócrata dio el primer paso para lanzar una marca estatal de bajo costo y evitar los abusos de las grandes farmacéuticas.

CarlRx: la nueva marca de medicamentos de bajo costo en California

La insulina es un fármaco vital para combatir enfermedades como la diabetes. Ha sido utilizado durante alrededor de 100 años y ha sido un símbolo de lo que los críticos consideran especulación de precios por parte de la industria farmacéutica.

El mandatario brindó una conferencia de prensa donde anunció el nuevo precio del medicamento gov.ca.gov

El programa implementado es CalRx, una iniciativa lanzada por Newsom en la que el estado contrata a fabricantes para producir productos farmacéuticos genéricos, que estarán disponibles para los consumidores a partir del 1° de enero de 2026.

El medicamento inicial será la Glargine en formato de pluma, que es un genérico de acción prolongada e intercambiable con Lantus de Sanofi. Eventualmente, el plan incluye producir los tres tipos más utilizados: Glargine, Aspart y Lispro.

Las farmacias en California podrán adquirir el paquete de cinco plumas por 45 dólares y no podrá ser vendido por más de US$55 el pack. Este precio es significativamente más bajo que productos similares de marca que les cuestan a las farmacias entre US$89 y US$411, según cifras estatales.

El plan de Gavin Newsom para bajar los precios de los medicamentos en California

El programa impulsado por la administración Newsom promete ser el primero en Estados Unidos en atacar los precios de la insulina. Según el comunicado oficial, el lanzamiento marcaría un paso “significativo” en el “esfuerzo continuo” del estado por reducir “los precios de los medicamentos recetados y mejorar el acceso a estos”.

La tabla comparativa brindada por el estado sobre los precios del medicamento gov.ca.gov

En conferencia de prensa, Newsom expresó: “California no esperó a que la industria farmacéutica hiciera lo correcto; tomamos cartas en el asunto. Iniciamos el proceso para fabricar nuestra propia insulina y fijar un precio máximo de US$11 por pluma en un paquete de cinco”.

Por otro lado, destacó que California y Civica Rx (la empresa asociada) “demuestran al país cómo priorizar a las personas por encima de las ganancias”.

“Ningún californiano debería tener que racionar este medicamento ni endeudarse para sobrevivir, y no me detendré hasta que se acaben los costos de la atención médica para todos”,cerró.

Un día importante para la política de salud en California

Kim Johnson, secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del estado, enfatizó que esta acción "marca un hito importante en los esfuerzos continuos de California por reducir los costos de los medicamentos recetados”.

Las plumas de insulina que encontrarán los californianos en las farmacias gov.ca.gov

Según remarcaron, el lanzamiento de la insulina forma parte de una estrategia “más amplia”, incluida en la primera orden ejecutiva del Gobernador de 2019, con el objetivo de “reducir los costos de los medicamentos recetados y garantizar precios justos y transparentes accesibles para todos los californianos”.

En este contexto, Gavin Newsom firmó dos leyes que promueven la asequibilidad de atención médica y la reducción de costos: