Insulina más barata en California: cuál es el tope del copago desde el 1° de enero

A partir de una ley de California que comenzó a regir el 1° de enero, se estableció un nuevo límite de copago para el suministro de insulina de 30 días. A partir de ahora, el tope es de 35 dólares, con su entrada en vigor escalonada según el tipo de seguro. Además, la norma firmada por el gobernador Gavin Newsom garantiza también que se cumplan otras protecciones para los pacientes.

La SB 40 de California impone un tope de copago de US$35 para la insulina

De acuerdo con lo que marca el texto de la ley del Estado Dorado, se establece ese tope para un suministro de 30 días. La regla fue promulgada por Newsom el último 13 de octubre y entró en vigor con el comienzo del 2026.

Sin embargo, este monto máximo del copago no aplicará para todos los tipos de seguro hasta el 2027. Las claves de la ley son:

Aseguradoras no pueden cobrar más de US$35 por la insulina a través de copagos, coaseguros, deducibles o cualquier otro tipo de costo compartido.

a través de o cualquier otro tipo de costo compartido. Este tope ya está en vigor para seguros de grupos grandes . En el caso de planes de salud individuales o de grupos pequeños , la regla comienza a regir el 1° de enero de 2027 .

. En el caso de o de , la regla comienza a regir el . Para los casos de grupos donde haya división por niveles, el máximo de US$35 es para insulina de los niveles 1 y 2 . Sin embargo, si se comprueba que es clínicamente necesario que el paciente reciba un medicamento de un grado superior, el tope también aplica para esas medicinas.

. Sin embargo, si se comprueba que es clínicamente necesario que el paciente reciba un para esas medicinas. Las aseguradoras de California deben garantizar al menos una insulina de cada tipo cubierta bajo el tope de US$35 en sus planes de salud.

en sus planes de salud. El límite de costo máximo también se aplica a los planes con deducibles altos .

. Además, las empresas no pueden reducir o eliminar otras coberturas como una forma de compensar los costos para adecuarse a esta ley.

Otras protecciones financieras de la ley de California a pacientes que necesitan insulina

Junto con el tope de US$35 para el suministro mensual de insulina y las condiciones mencionadas que impone la norma, la SB 40 también crea y reafirma ciertas reglas tanto en los tratamientos como en los costos:

Elimina la terapia escalonada . Las aseguradoras ya no pueden exigir que los pacientes prueben otros medicamentos antes de autorizar la cobertura de insulina.

. Las aseguradoras antes de autorizar la cobertura de insulina. Se reafirma la obligación de cubrir artículos médicamente necesarios como monitores de glucosa, bombas de insulina, lancetas, jeringas y sistemas de pluma para administrar la hormona.

como para administrar la hormona. El tope también aplica a la producción estatal. La ley establece que cuando California tenga la capacidad de etiquetar y comercializar su propia insulina, el monto máximo también regirá para sus productos.

California aprobó otra ley que afecta a los seguros de salud

Además de la SB 40 sobre insulina, en el Estado Dorado también avanzó la ley SB 729, la cual obligará a que los seguros de salud cubran tratamientos de fertilidad, como la fecundación in vitro (FIV).

Según el texto de la norma, la cobertura aplica para hasta tres procedimientos completos de recuperación de óvulos.