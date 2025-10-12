Buenas noticias en California: Gavin Newsom firmó la Ley SB 41 que beneficiará el ahorro de millones de familias

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la firma para aprobar el proyecto de ley SB 41 patrocinado por el senador Scott Weiner. Esta normativa regula a los administradores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) para evitar precios inflados en medicamentos recetados.

Punto por punto: cómo se aplica la ley SB 41

El SB 41 presentado por Weiner se centra en la regulación y concesión de licencias de los PMBs, que debe efectuarse antes del 1 de enero de 2027. Este nuevo estatuto deberá tramitarse ante el Departamento de Seguros mediante un conjunto de pasos:

Una tarifa no reembolsable de US$11 mil , seguida de una tasa anual de US$5060 por cada uno de los dos años subsiguientes, para un total de US$10.120

Calificaciones profesionales.

Una descripción detallada de sus servicios.

Estaciones financieros recientes que demuestren su viabilidad financiera.

Las tarifas de licencia inicial y renovación se depositarán en la recién creada Cuenta para Administradores de Beneficios Farmacéuticos en el Fondo de Seguros. Estos se destinarán a cubrir los costos de concesión de licencias, según consignó la Legislatura de California.

En relación con sus prácticas contractuales, los planes de servicios de atención médica de los PMBs que se celebren, modifiquen o renueven a partir del 1 de enero de 2026, no podrán establecer precios diferenciales. Esto significa que, si un contrato preexistente autoriza dichos aranceles, esas disposiciones quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2029.

“A partir del 1 de enero de 2026, los administradores de beneficios farmacéuticos no podrán aplicar precios diferenciales en este estado. Si un contrato preexistente entre un administrador de beneficios farmacéuticos y un plan de servicios de atención médica o una aseguradora médica autoriza la aplicación de precios diferenciales, cualquier modificación o renovación posterior de dicho contrato no deberá contener dicha autorización", sostuvo el comunicado presentado por la Legislatura.

Cuáles son las sanciones para los PMBs que incumplan con la normativa

En el caso que los administradores de beneficios de farmacia no cumplan con la Ley SB 41, se enfrentará a diversas multas y sanciones como:

Sanciones civiles : cualquier persona que viole esta división estará sujeta a una orden judicial y a una multa civil de no menos de US$1000 ni más de US$7500 por cada violación .

: cualquier persona que viole esta división estará sujeta a una orden judicial y . Revocación de licencias: El Departamento de Seguros puede denegar, suspender o revocar la licencia de un PBM si incumple la ley, se niega a someterse a exámenes, no paga reclamos adecuadamente, no es financieramente viable o no presenta informes a tiempo.

Las multas y sanciones administrativas se depositarán en la Cuenta de Multas y Sanciones del Administrador de Beneficios de Farmacia en el Fondo General, a partir del 1 de enero de 2027.

La postura de Newsom sobre el nuevo SB 41

Newsom firmó la SB 41 el pasado 11 de octubre. A través de un breve comunicado en su sitio web, realzó su compromiso por la reducción de costos en los medicamentos recetados.

“Me complace firmar la SB 41, un proyecto de ley que reducirá los costos de la atención médica para todos los californianos. Este proyecto de ley, junto con las iniciativas relacionadas en el presupuesto de 2025 y CalRx, representa el esfuerzo más enérgico del país para reducir los costos de los medicamentos recetados”, sostuvo el gobernador. “California sigue liderando la reducción de costos, el aumento de la transparencia y la garantía de que los ahorros se transmitan a los pagadores y consumidores”.

El gobernador ha firmado diversas normativas para disminuir los valores de algunos productos esenciales entre los californianos. El pasado 2 de octubre, firmó la ley AB30 que busca desarrollar soluciones para reducir el precio del combustible.