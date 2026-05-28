Oficial en California: la nueva regla del Uscis que complica a más de 2 millones de trabajadores latinos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) puso en marcha una nueva política migratoria que cambia el acceso a la green card para quienes permanecen en territorio estadounidense con visas temporales o trámites pendientes. La disposición comenzó a aplicarse el 22 de mayo y tiene impacto directo en California, uno de los estados con mayor población inmigrante.

Cambios del Uscis para solicitar la residencia permanente

La actualización quedó plasmada en el memorando PM-602-0199. Este documento establece que el ajuste de estatus deja de considerarse un procedimiento habitual y pasa a ser interpretado como una medida excepcional bajo criterio discrecional de las autoridades migratorias.

El Uscis emitió una directiva detallada que delimita qué grupos de extranjeros son elegibles para obtener la residencia permanente dentro de EE.UU. y quiénes quedan excluidos Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con la nueva directriz, gran parte de los extranjeros que buscan obtener la green card deberán salir de EE.UU. y avanzar en el trámite mediante entrevistas consulares en sus países de origen.

El nuevo criterio señala que el ajuste de estatus previsto en la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad no reemplaza el proceso ordinario de visas en consulados estadounidenses.

Bajo esta interpretación, quedarse en el país norteamericano para completar la residencia permanente será posible únicamente en situaciones consideradas excepcionales.

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, quienes se encuentren temporalmente en EE.UU. y deseen obtener la green card deberán regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado.

La normativa también amplía el margen de evaluación de los oficiales migratorios. Cada expediente será revisado de manera individual y los solicitantes deberán demostrar por qué merecen completar el proceso sin abandonar EE.UU.

Qué sectores laborales podrían verse afectados en California

California concentra una de las mayores comunidades inmigrantes del país norteamericano. La organización política FWD estima que alrededor de 11,8 millones de inmigrantes viven en el estado y representan cerca del 35% de la fuerza laboral total.

Dentro de esa cantidad, aproximadamente 1,5 millones de trabajadores indocumentados participan activamente en la economía californiana.

Además, existen más de 530.000 inmigrantes con estatus temporales, incluidos titulares de visas de no inmigrante y estudiantes internacionales.

Para tramitar la residencia sin salir de EE.UU., el solicitante debe haber sido inspeccionado y admitido legalmente, además de contar con una visa disponible

Los sectores con mayor presencia de trabajadores inmigrantes son agricultura, construcción, manufactura, servicios empresariales y hotelería.

En el primer sector, los inmigrantes representan más del 70% de la mano de obra, mientras que en el segundo alcanzan el 43% del total de los puestos laborales.

“La fortaleza de California reside en su diversidad, y los inmigrantes son la columna vertebral de nuestra economía, nuestra fuerza laboral”, aseguró la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, en un informe sobre el rol de los extranjeros en la economía estatal.

Riesgos por las nuevas reglas migratorias del Uscis sobre la green card

Organizaciones dedicadas a la asistencia migratoria advirtieron que la obligación de salir de EE.UU. podría generar consecuencias legales para quienes acumularon presencia irregular.

De acuerdo con la organización de investigación de políticas públicas Cato Institute, en ciertos casos, abandonar territorio estadounidense para realizar entrevistas consulares puede activar restricciones de reingreso de tres o diez años previstas por la legislación migratoria federal.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

“Estas políticas, en la práctica, provocarán una separación indefinida de las familias”, aseguró World Relief, una organización humanitaria y de reasentamiento de refugiados, según The Texas Tribune.

Jessie De Haven, integrante del Proyecto de Inmigración de California, señaló que todavía existe incertidumbre sobre la aplicación práctica de la nueva política. “Creo que podría tener un efecto disuasorio en las personas que solicitan la residencia”, dijo.

Qué grupos pueden tramitar la residencia permanente sin salir de EE.UU.

La nueva política contempla excepciones para determinadas categorías migratorias. Entre ellas figuran:

Familiares directos de ciudadanos estadounidenses

Refugiados

Beneficiarios de disposiciones especiales previstas por la ley migratoria

También mantienen opciones de ajuste interno quienes poseen visas H-1B y L-1, consideradas categorías de “doble intención”, ya que permiten trabajar temporalmente y al mismo tiempo solicitar la residencia permanente.

Las víctimas de delitos violentos, de trata de personas y solicitantes protegidos bajo la ley VAWA forman parte de los grupos que conservan mecanismos especiales para tramitar la green card dentro del país norteamericano.