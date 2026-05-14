Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Noroeste

: 1 a 6 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.