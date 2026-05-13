Avanza el ICE en California: son vendedores ambulantes y fueron detenidos por agentes migratorios sin explicación

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizado en Boyle Heights, California, terminó con la detención de tres vendedores ambulantes de origen mexicano que trabajaban en las calles de Los Ángeles. Sus familiares comenzaron a comercializar la mercadería para cubrir gastos legales y apoyar a los afectados.

Cómo fue el operativo del ICE en Boyle Heights

De acuerdo con la organización Unión del Barrio, el procedimiento ocurrió el lunes 11 de mayo alrededor de las 9 hs, en las inmediaciones de las calles Verde y Tremont, cerca de la escuela primaria Santa Teresita.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de una casa mostraron cómo varios vehículos interceptaron a los trabajadores mientras cargaban sus carritos y mercadería en una camioneta.

Tres comerciantes hispanos fueron detenidos por agentes de inmigración en el sector de Boyle Heights

En las imágenes, se observa un sedán blanco y un SUV negro que se acercan rápidamente antes de que los oficiales desciendan para realizar las detenciones. De acuerdo con los testimonios de allegados, algunos agentes estaban encapuchados y no exhibieron una orden judicial en el lugar.

“Uno de los vendedores corrió porque se dio cuenta de que estaban estos autos, pero no se imaginó que los otros vehículos con agentes lo estaban esperando en el otro lado de la calle”, contó un familiar a Telemundo 52. Los allegados de los detenidos describieron el procedimiento como una emboscada mientras los trabajadores se preparaban para iniciar su jornada laboral.

“Ellos eran unos muchachos muy trabajadores. Solo buscaban un bien para su familia. Uno de ellos tiene dos hijos. De él dependen”, agregó el familiar que decidió permanecer en el anonimato.

Quiénes son los vendedores ambulantes detenidos por el ICE en California

Los detenidos fueron identificados como los hermanos Jhovany y Joel Flores-Martínez, junto a Armando Espiritu Garcia. Según familiares, los tres residían desde hacía aproximadamente cuatro años en Estados Unidos y trabajaban todos los días para enviar dinero a sus familias en Puebla, México.

Representantes de redes de derechos de inmigrantes informaron que los agentes estaban enmascarados y no presentaron una orden judicial en el momento del arresto David Zalubowski - AP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que se trató de una operación dirigida. Según lo retomado por Boyle Heights Beat, el organismo informó que Jhovany Flores-Martínez había ingresado en varias ocasiones de manera irregular a EE.UU.

En el caso de Armando Espiritu Garcia, el DHS señaló antecedentes vinculados a una condena por fraude con tarjetas de crédito. Las autoridades federales informaron además que los tres hombres permanecen bajo custodia migratoria mientras avanza el proceso de deportación.

La reacción de las familias tras las detenciones

Luego de los arrestos, allegados a los detenidos decidieron continuar con la venta de la fruta que ya estaba preparada para esa jornada. El objetivo fue reunir dinero para colaborar con los gastos legales y sostener económicamente a las familias de los detenidos.

“Ya tenían todo preparado para su día laboral y pues ni modo de echarlo a perder. Ahora hay que venderlo para apoyarlos”, dijo el primo de Flores-Martínez a Univision.

Los allegados trasladaron los carritos al mismo parque donde los vendedores trabajaban habitualmente y colocaron carteles que decían: “Un vendedor fue detenido por ICE. Estamos vendiendo su fruta para ayudarlo durante este difícil momento. Si desea colaborar, puede comprar o hacer una donación. Agradecemos profundamente cualquier tipo de apoyo”.

Los vendedores mexicanos se encuentran detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto Google Maps

El centro de detención donde permanecen alojados

Los tres detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, ubicado en California. La instalación opera bajo supervisión de la Oficina de Campo de Los Ángeles y está dividida en dos sectores principales: Adelanto Este y Adelanto Oeste.

Según los registros de TRAC Immigration de abril, el centro alojaba a unas 1733 personas bajo custodia migratoria, lo que lo ubicó entre los establecimientos con mayor cantidad de detenidos en EE.UU. En toda California, las cifras oficiales indicaban 5807 personas retenidas por ICE hasta comienzos de ese mes.