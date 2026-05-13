Llegó de niña a California y trabaja como enfermera, pero podría perder todo por los retrasos en el Uscis

Una enfermera de California quedó en riesgo de perder su empleo tras meses de espera por la renovación de DACA. El caso salió a la luz en San Francisco, donde sindicatos y trabajadores de salud denunciaron que los retrasos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ya afectan al personal que cumple tareas esenciales en hospitales.

La enfermera de California que podría perder su empleo por una demora en DACA

La enfermera, identificada bajo el seudónimo de Ariel, es una inmigrante filipina que vive en EE.UU. desde hace 32 años, ya que llegó a ese país cuando tenía dos. Su familia arribó legalmente a través de un programa de visas de trabajo H-1B para fisioterapia, pero su madre no logró obtener el título y se quedó más tiempo del permitido.

El sector salud es de los afectados por los retrasos de Uscis con la extensión del DACA Imagen ilustrada con IA

Con el tiempo, Ariel se volvió beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Así, construyó su vida en San Francisco y consiguió empleo como enfermera en Kaiser Permanente, uno de los sistemas hospitalarios más grandes de Estados Unidos.

Sin embargo, actualmente la profesional enfrenta el riesgo de perder su empleo debido a retrasos en la renovación de este permiso. La historia se conoció tras un reportaje de Mission Local que documentó cómo trabajadores esenciales quedaron en un limbo ante las demoras del Uscis.

La mujer presentó su renovación de DACA dentro del plazo recomendado por Uscis, pero la aprobación no llegó antes de la fecha de vencimiento de su permiso laboral. Esa situación dejó a la enfermera sin autorización vigente para continuar en funciones, pese a que mantuvo empleo estable y cumplió con los requisitos migratorios establecidos por el gobierno federal.

En consecuencia, la compañía para la que trabaja informó a empleados con permisos vencidos que no podían continuar con sus funciones mientras Uscis resolvía sus expedientes. Ahora, sus gastos básicos como vivienda y alimento dependen de la respuesta de la agencia.

Los tiempos de espera ante Uscis se volvieron más largos stock en canva

La trabajadora ya considera mudarse a otro país, como Australia. Allí podría obtener la residencia legal en algunos años y seguir con su labor.

Demoras en el Uscis afectan a beneficiarios de DACA con renovaciones pendientes

El caso de la enfermera coincide con un aumento nacional en los tiempos de procesamiento. El sindicato National Nurses United denunció que Kaiser podía apartar a enfermeras beneficiarias de DACA con permisos laborales vencidos. La organización afirmó que los retrasos ponen presión adicional sobre hospitales que ya enfrentan escasez de personal sanitario en distintas regiones del país.

En ese sentido, la organización convocó protestas en San Francisco para exigir que el sistema hospitalario conserve los puestos mientras llegan las aprobaciones federales. Además, afirmó que las demoras no dependen de errores de los empleados, sino de cambios internos en las revisiones migratorias.

Para solicitar la consideración de DACA, como solicitud inicial o para renovación, se debe presentar el Formulario I-821D ante el Uscis Freepik - Freepik

Qué dice el Uscis sobre la renovación de DACA en EE.UU.

El Uscis mantiene activas las renovaciones de DACA para quienes ya forman parte del programa. No obstante, advirtió que los beneficiarios deben presentar sus solicitudes entre 120 y 150 días antes del vencimiento de su permiso actual.

La agencia federal explicó que ese margen busca reducir el riesgo de que el documento expire antes de recibir una respuesta oficial, situación que puede provocar suspensión laboral inmediata. También señaló que su meta actual consiste en resolver renovaciones de DACA en aproximadamente 120 días. Aunque reconoció que algunos expedientes requieren revisiones adicionales por verificaciones biométricas, diferencias en documentos personales o controles de seguridad.