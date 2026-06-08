Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 8 de junio la temperatura rondará entre 54 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 13%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 13%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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