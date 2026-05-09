LA NACION

Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo Jeff Chiu - AP

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 55 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 11 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas
  1. La millonaria multa que Real Madrid les impuso a Valverde y Tchouaméni por la pelea que desató el escándalo
    1

    Real Madrid les impuso una multa millonaria a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras su incidente del jueves

  2. Milei se plantó ante sus ministros y dio un “fuerte respaldo” a Adorni pese al malestar interno
    2

    Milei se plantó ante sus ministros y dio un “fuerte respaldo” a Adorni pese al malestar interno

  3. Por qué Estados Unidos no logra derrotar a Irán
    3

    Por qué Estados Unidos no logra derrotar a Irán

  4. Simulaban que eran encomiendas para empresas multinacionales, pero llevaban una carga oculta
    4

    Simulaban que eran encomiendas para empresas multinacionales, pero llevaban una carga oculta