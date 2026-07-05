Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 63 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: niebla dispersa luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
- 1
El excuñado de Martín Insaurralde está procesado en una causa por sobreprecios en la obra pública
- 2
Los Pumas perdieron contra Escocia en Córdoba en su estreno en el Nations Championship
- 3
Francia le ganó a Paraguay en una auténtica batalla y sigue en carrera en el Mundial
- 4
El tango que la Argentina debería dejar de escuchar: algo no anda bien, Scaloni lo sabe y se huelen cambios