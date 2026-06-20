LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de junio Gregory Bull - AP

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 57 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 13 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
Más leídas
  1. El impresionante pelotazo que recibió Francisco Cerúndolo en el césped inglés, donde es semifinalista
    1

    Francisco Cerúndolo recibió un terrible pelotazo en la red, pero ganó y es semifinalista sobre el césped de Queens

  2. Un militar retirado quiso atacar a su expareja, le disparó a un hombre que intentó ayudarla y se mató
    2

    Un militar retirado quiso atacar a su expareja, le disparó a un hombre que intentó ayudarla y se mató

  3. Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas
    3

    Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Lionel Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas

  4. Un cultivo impensado hasta hace poco por sus características apunta a ser un éxito en una provincia
    4

    “Emprendimiento único”: un cultivo impensado hasta hace poco por sus características apunta a ser un éxito en una provincia