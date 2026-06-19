Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Lionel Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas

Florencia Peña quedó en el ojo de la tormenta durante la emisión del jueves 18 de junio del programa de streaming de Luzu TV luego de dar al aire información falsa sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel. Minutos después pidió disculpas y las extendió hasta la noche. “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Me pidieron que lo diga, yo estaba en shock al aire”, le dijo a LAM (América TV). Nicolás Occhiato, dueño del canal de streaming, expresó su malestar y aseguró que “corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible”. Tras el revuelo, Yanina Latorre reveló que Celia Cuccittini, la madre del capitán de la selección, se comunicó con la actriz.

Yanina Latorre reveló que la madre de Leo Messi se comunicó con Florencia Peña (Foto: Instagram @yanilatorre)

Según reveló Latorre, la madre de Leo aceptó las diculpas de la actriz (Foto: Instagram @yanilatorre)

Florencia Peña reveló que, tras lo sucedido, le envió un mensaje a Celia Cuccittini para disculparse, pero no tuvo respuesta. Más tarde, a través de sus redes sociales, Yanina Latorre contó que la madre de Leo le envió un mensaje a la actriz. “Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que, si bien no son amigas, la respeta y la admira y que espera que se puedan juntar a tomar un café”, reveló la conductora de Sálvese quien pueda (América TV). “Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo”, agregó.

Yanina Latorre compartió detalles de la conversación que mantuvo Celia Cuccittini con Florencia Peña (Foto: Instagram @yanilatorre)

Los dichos erróneos de Florencia Peña fueron fuertemente criticados en las redes sociales. Desde Luzu TV informaron que tomaron la decisión de “desvincular a todos los responsables involucrados” y que “Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

En medio del escándalo, la ex Casados con hijos habló, entre lágrimas, en el programa de Yanina Latorre y reiteró su pedido de disculpas. “Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos bol***ando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil y sentí que no estaba siendo empática”, expresó.

Florencia Peña pidió disculpas en vivo a la familia de Lionel Messi

En este sentido, reveló que le mandó un mensaje vía WhatsApp a la madre de Lionel Messi, quien fue varias veces a verla al teatro, para disculparse. Dijo que no le contestó y que tampoco pretendía que lo hiciera. “Solamente quería que ella supiera de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado. No puedo volver el tiempo atrás. Lamento mucho lo que pasó. Pero acá estoy pidiendo disculpas, más allá de que después, internamente, nosotros sabemos cómo fueron las cosas y yo no les estoy mintiendo en nada”. Horas más tarde, Yanina Latorre reveló que Celia aceptó el pedido de disculpas.

El comunicado de la familia Messi

Para ponerle punto final a las especulaciones, la familia Messi expresó a través de un comunicado su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Contaron que Jorge Messi “atraviesa una situación de salud” y que actualmente “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

El comunicado de la familia Messi

Además, aclararon que únicamente el círculo familiar más cercano cuenta con información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi. Por ese motivo, remarcaron que cualquier dato o declaración que no provenga de la familia o de los canales oficiales correspondientes no debe ser tomado como cierto. “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, expresaron.