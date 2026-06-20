Newsom celebró el rol de California en el desarrollo de tecnología aeroespacial: “Se está construyendo el futuro”

Gavin Newsom, gobernador de California, destacó el crecimiento en materia de desarrollo aeroespacial a través de su infraestructura. En ese sentido, reveló que el Estado Dorado alberga una tercera parte de todas las empresas del sector a nivel nacional.

Newsom celebró la expansión aeroespacial y el liderazgo de California

Newsom compartió un mapa interactivo que ilustra el crecimiento de las compañías aeroespaciales en el sur californiano. En una publicación en redes sociales, consideró que el futuro del sector estará en el estado.

Newsom destacó que California cumple un importante rol a nivel nacional en la industria aeroespacial X @GovPressOffice

“El Estado Dorado es hogar de una tercera parte de las compañías de tecnología aeroespacial de la nación. ¡El futuro del espacio se está construyendo en California!”, escribió en un posteo de X.

Qué revela el mapa sobre el crecimiento de la industria aeroespacial en California

El mapa de crecimiento, elaborado por la empresa Space Robotics Workshop, detalla una red de empresas altamente concentrada en el área metropolitana de Los Ángeles. La visualización demuestra que gigantes del sector como NASA JPL, Northrop Grumman, Rocket Lab, Relativity, Boeing y Raytheon operan a menos de 30 millas de distancia.

De acuerdo con la compañía, esa proximidad genera un efecto de sinergia que potencia la innovación y manufactura avanzada. En ese sentido, remarcaron que hoy Los Ángeles funciona como el “núcleo principal” de esta industria a nivel global y nacional.

El mapa que muestra cómo se distribuyen las empresas aeroespaciales en la región Space Robots

El análisis reveló que el nivel de densidad en la región permite un intercambio constante de capital humano, ideas y recursos especializados. En ese marco, detalló cómo exalumnos de SpaceX, proveedores y operadores expertos ayudaron a sembrar una nueva generación de empresas especializadas en lanzamiento y satélites.

El mapa muestra un ecosistema en expansión que promete volverse más denso en los próximos años. Según la empresa creadora, este proceso tiene un rol clave en la formación crítica para el capital, los fundadores y el talento.

Además, se espera que acelere la creación de nuevas empresas y recicle el capital hacia proyectos de defensa e infraestructura.

California: impacto económico y generación de empleos de la industria aeroespacial

La industria contribuye con 35.000 millones de dólares anuales al Producto Interno Bruto estatal, según reveló Chris Tourtellotte, periodista de CNBC, en la red social X. En ese marco, Los Ángeles añadió 11.000 empleos aeroespaciales durante los últimos dos años, con un salario promedio que alcanza los US$141.000 anuales.

Además, destacó la labor de SpaceX. De acuerdo con la información que publicó Tourtellotte, la marca comandada por el magnate Elon Musk provocó que haya 4000 nuevos millonarios en la región la semana pasada.

Fiesta en Wall Street: Elon Musk prometió llegar a Marte en el histórico debut de SpaceX en la bolsa

A su vez, resaltó a la empresa Anduril, que generará 5500 empleos con el anuncio de un nuevo campus en Long Beach valorado en US$1000 millones. Mientras tanto, la financiación de capital de riesgo en tecnología de defensa superó los US$4000 millones del año pasado.

“Los Ángeles es la capital aeroespacial del mundo. El Gran LA es hogar de casi un tercio de las empresas de tecnología espacial de la nación y emplea una contribución de US$35.000 millones anuales al PIB de California”, señaló Tourtellotte.