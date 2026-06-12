Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 63 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 9 mph, Suroeste

: 1 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en San José, California

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.