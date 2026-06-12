Es oficial: aumenta el salario mínimo desde el 1° de julio en estas ciudades de California

El salario mínimo aumentará desde el 1° de julio en distintas ciudades y condados de California. En algunas localidades, como Emeryville, la remuneración superará los US$20 por hora, mientras que Berkeley y San Francisco alcanzarán los US$19,61.

Salario mínimo en California: ciudades con aumentos desde el 1° de julio

California mantiene uno de los salarios mínimos estatales más elevados del país norteamericano, con un piso de US$16,90 por hora en 2026, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés). Aun así, numerosas ciudades y condados establecen remuneraciones superiores mediante ordenanzas locales.

Berkeley y San Francisco igualarán su salario mínimo en US$19,61 por hora Magnific

En ese contexto, un informe del Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley identificó 40 jurisdicciones con esquemas salariales propios, varias de las cuales actualizarán sus tarifas a partir del 1° de julio. Los nuevos valores desde esta fecha serán:

Alameda: US$17,76 por hora.

Berkeley: US$19,61 por hora.

Emeryville: US$20,34 por hora.

Fremont: US$18,05 por hora.

Los Ángeles: US$18,42 por hora.

Los Angeles County, área no incorporada: US$18,47 por hora.

Malibu: US$17,91 por hora.

Milpitas: US$18,50 por hora.

Pasadena: US$18,57 por hora.

San Francisco: US$19,61 por hora.

Santa Monica: US$18,47 por hora.

Hoteles, aeropuertos y eventos: los sectores con salarios especiales en California

De acuerdo con HRWatchdog, además de las subas generales del salario mínimo local, varias ciudades de California aplicarán incrementos específicos para determinados sectores de actividad desde el 1° de julio. Las medidas alcanzarán principalmente a empleados de hoteles, aeropuertos, parques de atracciones y centros de eventos.

Glendale: US$25 por hora para trabajadores de hoteles.

Los Ángeles: US$25 por hora para empleados de hoteles y aeropuertos. Los empleadores que no proporcionen los beneficios de salud requeridos deberán abonar salarios adicionales.

Long Beach: US$26,50 por hora para trabajadores de hoteles.

San Diego: US$19 por hora para empleados de hoteles y parques de atracciones, y US$21,06 por hora para determinados trabajadores de centros de eventos.

Santa Monica: US$25 por hora para trabajadores de hoteles , el mismo monto previsto para este sector en Los Ángeles.

, el mismo monto previsto para este sector en Los Ángeles. West Hollywood: US$20,87 por hora para trabajadores de hoteles.

Hoteles, aeropuertos, parques de atracciones y centros de eventos tendrán aumentos salariales específicos por sector Magnific

Ciudades de California que ya actualizaron el salario mínimo en enero de 2026

No todos los cambios salariales en California entran en vigor a mitad de año. 29 ciudades y áreas no incorporadas actualizaron sus valores el 1° de enero y mantendrán esas cifras durante el resto del año. En la mayoría de estos casos, la próxima revisión está prevista para el 1° de enero de 2027. Entre ellas se encuentran:

West Hollywood: US$20,25 por hora.

Mountain View: US$19,70 por hora.

Sunnyvale: US$19,50 por hora.

Richmond: US$19,18 por hora.

Belmont: US$18,95 por hora.

El Cerrito: US$18,82 por hora.

Cupertino: US$18,70 por hora.

Los Altos: US$18,70 por hora.

Palo Alto: US$18,70 por hora.

Santa Clara: US$18,70 por hora.

Redwood City: US$18,65 por hora.

San Mateo: US$18,60 por hora.

San José: US$18,45 por hora.

Sonoma: US$18,47 por hora.

Petaluma: US$18,31 por hora.

Santa Rosa: US$18,21 por hora.

South San Francisco: US$18,15 por hora.

San Mateo County (área no incorporada): US$17,95 por hora.

Half Moon Bay: US$17,91 por hora

East Palo Alto: US$17,90 por hora.

Burlingame: US$17,86 por hora.

Foster City: US$17,85 por hora.

Hayward: US$17,79 por hora.

San Carlos: US$17,75 por hora.

San Diego: US$17,75 por hora.

Menlo Park: US$17,55 por hora.

Daly City: US$17,50 por hora.

Novato: US$17,46 por hora.

Oakland: US$17,34 por hora.

Cómo calculan California y sus ciudades los aumentos del salario mínimo local

Las ciudades usan ordenanzas propias para fijar sus pisos salariales. Según UC Berkeley Labor Center, antes de 2012 solo cinco localidades en el territorio estadounidense tenían leyes locales de salario mínimo. Actualmente, 69 condados y ciudades cuentan con ese tipo de normas.

En California, varios gobiernos locales ajustan sus tarifas de acuerdo con índices de precios. Por ejemplo, Fremont indicó que la remuneración se actualizará cada año mediante el índice local de precios al consumidor.

Por su parte, Alameda prevé un ajuste anual por el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) desde el 1° de julio de 2027.