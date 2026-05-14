Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 48 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada, luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada, luego soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Noroeste

: 1 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: niebla aislada, luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado, luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.