Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 14 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 7 a 14 mph, Noroeste

: 7 a 14 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 13 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.