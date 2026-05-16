Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 14 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 14 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 13 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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