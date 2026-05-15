Escándalo en California: una exjefa de gabinete de Newsom se declara culpable y sacude las elecciones 2026

La política de California quedó atravesada por un nuevo escándalo judicial luego de que Dana Williamson, exjefa de gabinete del gobernador Gavin Newsom, reconociera ante un tribunal federal su participación en una trama de fraude financiero y desvío de fondos de campaña. La admisión de culpabilidad ocurrió el 14 de mayo en Sacramento, en medio de la campaña por la gobernación para las elecciones de 2026.

Qué descubrió la fiscalía federal sobre el fraude financiero vinculado a Dana Williamson

La fiscalía describió el mecanismo como un “Conduit Scheme”, una estructura destinada a ocultar el verdadero destino de los fondos. Los investigadores sostuvieron que los involucrados utilizaron empresas y facturación falsa para transferir dinero de campaña hacia gastos privados.

“Estos conspiradores, tres de los cuales son exfuncionarios públicos, saquearon de forma escandalosa fondos de campaña para beneficio personal”, dijo el fiscal federal Eric Grant en un comunicado. “Nuestra oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán trabajando para proteger la integridad del proceso electoral y garantizar que quienes desafían la ley rindan cuentas ante la justicia”, señaló.

Williamson reconoció haber declarado más de US$1,7 millones en deducciones comerciales inexistentes. Los fiscales indicaron que esos gastos correspondían a consumos personales y no a actividades laborales.

Los gastos de lujo y contratos simulados que investigan el FBI y el IRS

La acusación mencionó vacaciones en México y Santa Bárbara, vuelos privados, artículos domésticos, servicios veterinarios y compras de lujo. También se investigaron pagos a familiares y contratos retroactivos elaborados luego de que comenzaran las averiguaciones federales.

De acuerdo con la investigación, la pérdida fiscal derivada de esas maniobras superó los US$500 mil. Como parte del acuerdo judicial, Williamson aceptó restituir esa suma al Servicio de Impuestos Internos de EE.UU.

“Se aprovecharon de la confianza pública para su propio beneficio”, declaró Sid Patel, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Sacramento. “Robaron de una cuenta de campaña, falsificaron contratos, presentaron declaraciones de impuestos falsas y mintieron a los agentes federales”, agregó.

Williamson aceptó responsabilidad por los hechos mencionados por Patel y por conspiración para cometer fraude bancario y electrónico. La investigación sostuvo que el mecanismo utilizado estaba destinado a extraer dinero de una cuenta de campaña inactiva vinculada a Xavier Becerra.

Según los documentos judiciales, el esquema operó entre 2022 y 2024 y permitió desviar cerca de US$225 mil mediante contratos simulados y pagos realizados a terceros. El dinero habría beneficiado al consultor político Sean McCluskie, quien también se declaró culpable en la causa.

En 2023, la Oficina del Gobernador Newsom le dio la bienvenida a Dana Williamson a su equipo político X @GovPressOffice

Cómo afecta el caso Dana Williamson a la campaña de Xavier Becerra en California

Aunque Xavier Becerra no enfrenta acusaciones y no aparece imputado en la causa, el caso se instaló rápidamente en la campaña por la gobernación de California. Sin embargo, la defensa de Williamson aseguró que nunca existió una conversación directa con el funcionario sobre los fondos desviados.

“Mis oponentes han gastado millones difundiendo mentiras para desorientar intencionalmente a los votantes. Hoy confirma lo que he dicho desde el primer día: no hice nada malo. Caso cerrado”, dijo el precandidato a gobernador en su cuenta de X.

A pesar de la controversia, las últimas encuestas mantienen a Becerra entre los principales candidatos para las primarias demócratas del 2 de junio. El escenario electoral, sin embargo, se volvió más competitivo frente al crecimiento del republicano Steve Hilton y las críticas internas dentro del Partido Demócrata.

Según informó Politico, los precandidatos Tom Steyer y Katie Porter utilizaron el caso para insistir en que la situación representa un costo político para los demócratas.

“Esto no ha terminado con la declaración de culpabilidad de Williamson”, aseguró Steyer. “Los hechos demuestran que si Xavier Becerra tenía conocimiento del propósito del plan, podría ser considerado co-conspirador en el caso; y dado que las normas federales impiden que los fiscales presenten cargos dentro de los 60 días previos a una elección, los demócratas podrían enfrentarse a una pesadilla electoral en noviembre”, señaló.

Por su parte, Gavin Newsom calificó el episodio como un hecho grave y señaló que quienes violen la ley deberán responder ante la Justicia. El gobernador evitó pronunciarse sobre detalles específicos del expediente judicial.

“Solo pienso en su hija, pero también tengo presente la responsabilidad. Todos debemos atenernos a la ley y rendir cuentas”, dijo el gobernador.

El gobernador de California, Gavin Newsom, negó cualquier vínculo con el caso de corrupción @CAgovernor

Qué condena podría recibir Dana Williamson tras declararse culpable

La exjefa de gabinete podría recibir hasta 30 años de prisión por el cargo de conspiración para fraude bancario y electrónico. Además, enfrentaría posibles condenas adicionales por evasión fiscal y por mentir a agentes federales.

La audiencia de seguimiento del caso fue programada para el 9 de julio ante el juez federal Troy Nunley. Mientras tanto, Williamson permanece en libertad bajo fianza debido a que atraviesa una recuperación médica tras un trasplante de hígado.

La investigación fue desarrollada durante varios años por el FBI y la división criminal del IRS. Las autoridades federales sostuvieron que el caso expone una red de utilización indebida de fondos y manipulación de registros financieros dentro del ámbito político de California.