Buenas noticias en California: Newsom anuncia inversiones para reducir la falta de vivienda

California anunció la entrega final de fondos de la sexta ronda del programa Homeless Housing, Assistance and Prevention Program, conocido como HHAP, para enfrentar la crisis habitacional que afecta a miles de personas en calles, campamentos y refugios temporales. El gobernador Gavin Newsom dio a conocer la entrega de 35,7 millones de dólares para 11 regiones, con lo que completa una ronda total de US$760 millones.

California completa una ronda de US$760 millones para gobiernos locales

La cifra de 760 millones corresponde al presupuesto total aprobado del programa HHAP, según un comunicado. El dinero se ha liberado en varias etapas durante 2026. En esta última etapa se asignaron US$35,7 millones a 11 regiones.

La inversión del gobierno de Gavin Newsom para que 11 regiones en California mejoren el acceso a la vivienda de las personas sin hogar AP

Las asignaciones anunciadas en esta última etapa son para:

Condados de Inyo y Mono, y CoC de Alpine, Inyo y Mono: US$250.138.

Condados de Amador, Calaveras, Mariposa y Tuolumne, y CoC de Amador, Calaveras, Mariposa y Tuolumne: US$1.696.691.

Condado de Butte y CoC de Chico, Paradise/Butte County: US$3.258.875.

Condados de Colusa, Glenn y Trinity, y CoC de Colusa, Glenn y Trinity: US$585.228.

Condados de Del Norte, Lassen, Modoc, Plumas, Shasta, Sierra y Siskiyou, y CoC de Redding/Shasta, Siskiyou, Lassen, Plumas, Del Norte, Modoc y Sierra: US$5.806.452.

Ciudad de Bakersfield, Condado de Kern y CoC de Bakersfield/Kern County: US$12.802.588.

Condado de Merced y CoC de Merced City & County: US$1.975.147.

Condado de Nevada y CoC de Nevada County: US$1.217.653.

Condado de Placer y CoC de Roseville, Rocklin/Placer County: US$1.656.575.

Condado de Stanislaus y CoC de Turlock, Modesto/Stanislaus County: US$4.842.297.

Condado de Sutter y CoC de Yuba City & County/Sutter County: US$1.590.816.

California indicó que las ciudades y condados deberán gastar completamente los fondos antes del 30 de junio de 2029. Además, cada región tendrá que reportar métricas específicas sobre reducción de personas viviendo en calles, uso de refugios, reducción de personas sin vivienda en la vía pública y acceso a vivienda permanente.

Qué deberán demostrar las ciudades y condados para recibir los fondos

El estado señaló que ya no bastará con presentar planes generales. Ahora las comunidades deberán demostrar resultados concretos con indicadores públicos. Se deberán alinear al llamado “accountability framework”, un sistema estatal que mide desempeño local frente a la crisis de personas sin hogar.

La nueva ley de California sobre construcciones de viviendas ya tiene la firma de Gavin Newsom AP Foto/Godofredo A. Vásquez

Entre las métricas aparecen disminución de personas que vivan en la vía pública, número de refugios ocupados y acceso a vivienda estable después de salir de programas de emergencia.

El objetivo es identificar qué ciudades utilizan mejor el dinero y cuáles presentan retrasos. El estado sostuvo que las futuras asignaciones dependerán del cumplimiento de metas y transparencia en reportes financieros.

Gavin Newsom prometió 760 millones de dólares en total para vivienda (AP Foto/Steven Senne, Archivo)

La falta de vivienda en California en cifras

Datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California muestran que más de 181 mil personas experimentaron falta de vivienda en el estado durante el último conteo oficial. El estado concentra cerca del 30% de la población sin hogar de todo el territorio estadounidense.

Las cifras federales también indican que aproximadamente dos tercios de estas personas viven en espacios abiertos, vehículos o campamentos improvisados, lo que incrementa riesgos sanitarios y de seguridad.