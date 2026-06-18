Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 57 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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