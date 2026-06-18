Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 57 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Sursuroeste

: 3 a 9 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.