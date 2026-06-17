California ofrece un pase gratis a sus parques históricos: cómo conseguirlo antes del 6 de julio

El gobernador Gavin Newsom anunció el lanzamiento de una edición especial y gratuita del Pasaporte del Historiador, que permite el ingreso sin costo a más de 30 parques estatales de California. Cada pase, que puede obtenerse hasta el 6 de julio, permite que entren grupos de hasta cuatro personas y estará vigente desde Juneteenth hasta fin de 2026.

El pase gratuito para parques estatales anunciado por Newsom en California

El beneficio brinda visitas ilimitadas y gratuitas a los más de 30 parques estatales desde la celebración del Juneteenth, feriado del 19 de junio, hasta que termine 2026. Según informó el gobierno estatal en un comunicado oficial, la iniciativa busca que los californianos se sumerjan en la historia local.

Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth en Earlimart, uno de los sitios incluidos en la iniciativa anunciada por Newsom en California gov.ca.gov

“California no rehúye las verdades incómodas ni la historia desagradable; al contrario, la acepta y aprende de ella”, expresó el gobernador Newsom sobre este lanzamiento. El mandatario reafirmó que su gobierno tiene un compromiso con una narrativa histórica completa.

Por su parte, la primera dama, Jennifer Siebel Newsom, destacó el valor de esta propuesta para las familias del estado. Según sus palabras, el pase es una vía para que los ciudadanos comprendan mejor el lugar donde viven y exploren la riqueza cultural local.

Los parques participantes contienen relatos sobre la fiebre del oro y monumentos militares, además de sitios como Allensworth, fundado por afroamericanos. El programa cuenta con el respaldo financiero de la Fundación de Parques Estatales de California y la Fundación del Museo Estatal del Ferrocarril.

Cómo obtener el pase gratuito a parques estatales de California

Los interesados deben descargar el pase digital antes de la fecha límite del 6 de julio. El trámite requiere que los solicitantes creen una cuenta en la plataforma.

Una vez obtenido el Pasaporte del Historiador, se podrá acceder a los parques. Entre las 30 opciones disponibles en California, aparece el Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth, sitio fundado y gobernado históricamente por pioneros afroamericanos.

El parque Histórico Estatal del Descubrimiento de Oro de Marshall en Colma está incluido en la iniciativa de California Gov.ca.gov

El listado de locaciones incluye también el Parque Histórico Estatal Indian Grinding Rock, que alberga la mayor colección de morteros de piedra de Norteamérica. Asimismo, el Parque Histórico Estatal Marshall Gold Discovery ofrece una mirada profunda sobre el impacto global de la fiebre del oro de 1848.

La oferta se completa con el Parque Histórico Estatal Weaverville Joss House, el templo chino en uso continuo más antiguo de la región. Estos espacios invitan a la comunidad a participar además en el concurso de fotografía “Comparte tu espacio” con la aplicación OuterSpatial.

Programas complementarios de California para fomentar el uso de espacios públicos

El programa se integra a la iniciativa “Naturaleza para Todos”, que mantiene diversas alternativas gratuitas durante todo el calendario. En este caso, los residentes pueden optar por diferentes pases según su condición socioeconómica, edad o situación familiar específica.

Los estudiantes de cuarto grado disponen del Pase de Aventura, mientras que cualquier persona con tarjeta de biblioteca pública puede obtener un permiso para el ingreso de vehículos.

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Por su parte, las familias beneficiarias de programas como CalWORKs o el Ingreso Suplementario de Seguridad pueden acceder al Pase Golden Bear anual. Además, los veteranos residentes con baja honorable disfrutan de acceso libre a zonas de acampada y uso diurno en más de 100 parques.

El estado invirtió más de 1000 millones de dólares en la expansión y mantenimiento de estas áreas protegidas bajo la gestión actual.