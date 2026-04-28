Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 45 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada, luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada, luego soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 0 a 12 mph, Oeste

: 0 a 12 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: niebla aislada, luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado, luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.