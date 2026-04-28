Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 45 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada, luego soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 12 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada, luego soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 12 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: niebla aislada, luego soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado, luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
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