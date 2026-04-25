Adiós Newsom en California: cómo Xavier Becerra avanza como uno de los favoritos por la gobernación

En California, el mapa político del Partido Demócrata se reconfiguró tras la salida de la carrera por la gobernación del excongresista Eric Swalwell y la suspensión de la campaña de la excontralora Betty Yee. En ese escenario, Xavier Becerra emerge como uno de los principales favoritos dentro de la interna partidaria con un repunte en las encuestas.

Los cambios que redefinen la competencia interna en el camino a las primarias

La contienda por la gobernación de California se intensificó a menos de dos meses de las primarias del 2 de junio, en un contexto en el que Gavin Newsom no puede volver a postularse. El caso más relevante para el avance de Becerra fue la salida del representante Eric Swalwell, quien se retiró de la contienda en medio de acusaciones de acoso sexual y agresión. En paralelo, la excontralora Betty Yee suspendió su campaña a principios de esa semana y visibilizó su apoyo al empresario Tom Steyer.

Xavier Becerra podría alcanzar un hito histórico como primer gobernador latino del estado en la era moderna Instagram de Becerra

Por su parte, Becerra incrementó su caudal de intención de voto en poco tiempo. Una encuesta del Partido Demócrata de California del 17 de abril le otorgó a Becerra un 13% de intención de voto. Dos semanas antes, el exfuncionario registraba un 4%.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Otro sondeo de Emerson College también mostró un crecimiento. Becerra obtuvo un 10% en la medición general del 16 de abril y alcanzó un 19% entre votantes demócratas tras la salida de Swalwell, lo que implicó una suba de 15 puntos dentro de ese electorado.

Qué significa la salida de Eric Swalwell

El estratega político Mike Madrid dijo a NBC Los Angeles que los votos no se dividieron en varias direcciones, sino que “se volcaron completamente hacia Becerra”. Además, sostuvo que se observa “la consolidación de una base de clase trabajadora en el Partido Demócrata" que, según su lectura, “se rebela contra el establishment”.

A su vez, Madrid contó que había viajado recientemente de Sacramento a Los Ángeles como parte de su serie sobre el “Voto Latino”. Tras asistir a un mitin de Becerra, encontró un grupo más diverso de lo que esperaba.

El problema de la dispersión del voto demócrata

Concentrar el apoyo a un candidato demócrata era importante para el partido. Su presidente en California, Rusty Hicks, había pedido el 3 de marzo en una carta abierta a los candidatos sin un camino viable que abandonaran la contienda. Su preocupación era evitar que dos republicanos llegaran a la segunda vuelta de noviembre.

Hicks sostuvo que todavía había demasiados demócratas en la competencia. “Mi llamado a los candidatos para que evalúen honestamente la viabilidad de su candidatura y sus campañas sigue vigente, especialmente si están estancados en un solo dígito", afirmó.

Madrid planteó una posición diferente. Según el estratega, si Becerra hubiera escuchado ese pedido, no habría visto el cambio reciente. “En solo cinco días, ahora es el favorito. Para eso existen las campañas”, dijo.

Becerra tiene tres décadas de trabajo en el sector público Instagram de Becerra

Quién es Xavier Becerra y cuál es su trayectoria política

Becerra es oriundo de Sacramento e hijo de inmigrantes mexicanos. El aspirante cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el sector público. Durante ese período se desempeñó como fiscal general de California y luego ocupó el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden. Además, ocupó distintos cargos legislativos y ejecutivos a nivel estatal y federal.