Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 10 mph, Oestenoroeste

: 1 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: niebla aislada luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.