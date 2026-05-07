El plan de salud anunciado por Newsom que impacta en áreas con amplia población migrante de California

El gobernador Gavin Newsom anunció una serie de proyectos para expandir la capacidad de atención en el sistema de salud mental de California. El plan contempla la creación de centros de tratamiento en regiones con necesidades de servicios médicos e incluye condados con una importante presencia de comunidades migrantes, como Los Ángeles, San Diego y el Valle Central.

El plan de Newsom para mejorar la salud mental en California

La iniciativa de Newsom se basa en la entrega de recursos con el Programa de Infraestructura del Continuo de Salud Conductual (BHCIP, por sus siglas en inglés), que recibe financiamiento de la Propuesta 1 aprobada por los votantes en 2024.

Newsom destinará más de 5800 millones de dólares a mejorar la red de salud mental de California @CAGovernor

Según se detalló el comunicado oficial, desde 2021 el estado invirtió más de 5800 millones de dólares en fortalecer la infraestructura de cuidado mental.

La meta del programa es la creación de 9553 camas nuevas para internación y 47.163 plazas de tratamiento ambulatorio. El estado estima que estas nuevas plazas beneficiarán a más de 5,4 millones de personas cada año.

Al respecto, la secretaria de Salud y Servicios Humanos de California, Kim Johnson, se refirió al impacto de los fondos en la red de atención: “Estas inversiones están transformando el panorama en cada rincón del estado”.

El servicio no cuenta con restricciones por nacionalidades, por lo que los residentes latinos y otras comunidades de migrantes podrían verse beneficiadas.

Impacto del proyecto de Newsom en el condado de Los Ángeles

Los fondos de la Propuesta 1 y BHCIP financian diversos proyectos de atención comunitaria en el condado de Los Ángeles.

La organización Homeboy Industries inició las obras del proyecto Home of the Angels con un respaldo de US$24 millones. El complejo contará con una unidad de tratamiento para trastornos por uso de sustancias con 50 camas, un programa de respiro entre pares con diez plazas y 320 cupos para tratamiento ambulatorio.

Se construirán dos centros de rehabilitación de salud mental en el campus del Metropolitan State Hospital . Estos dispondrán de 16 camas cada uno y ofrecerán atención durante las 24 horas del día para jóvenes en edad de transición.

. Estos dispondrán de 16 camas cada uno y ofrecerán atención durante las 24 horas del día para jóvenes en edad de transición. El proyecto No Wrong Door de Rancho San Antonio dispone de US$4,2 millones, destinados a la creación de 95 espacios de tratamiento ambulatorio para niños y familias.

Iniciativas en San Diego y el Valle Central

El plan estatal de Gavin Newsom también destina recursos a distintos centros de salud ubicados en el condado de San Diego y en áreas rurales del Valle Central.

En San Diego, el plan Inner-Tribal Wellness Village recibió cerca de US$20 millones para instalar 60 camas y una clínica con 120 plazas ambulatorias para comunidades tribales.

recibió cerca de US$20 millones para instalar 60 camas y una clínica con 120 plazas ambulatorias para comunidades tribales. Además, el condado inició la construcción de un hospital psiquiátrico con 12 camas gracias a una inversión de casi US$17 millones.

El proyecto de Gavin Newsom repercutirá en zonas con una gran población migrante como Los Ángeles, San Diego y el Valle Central Gavin Newsom

En el condado de Madera, ubicado en el Valle Central, el estado otorgó US$25 millones para armar una unidad de estabilización de crisis de 16 camas y un centro de sobriedad con diez plazas ambulatorias.

La directora del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), Michelle Baass, manifestó: “Con la Propuesta 1 y el BHCIP, expandiremos las capacidades, reduciremos las barreras a la atención y apoyaremos a los proveedores que brindan tratamientos para cambiar vidas”.