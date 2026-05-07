Es mexicano y llegó de niño a California, pero las actualizaciones del Uscis lo dejaron en un limbo migratorio

Los retrasos y revisiones más estrictas en trámites migratorios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) dejaron a miles de beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en incertidumbre laboral. Entre ellos está César, un mexicano que llegó de niño a California y que perdió su permiso de trabajo mientras esperaba la renovación de su caso.

Los retrasos del Uscis dejaron sin trabajo a un beneficiario de DACA en California

Las nuevas revisiones implementadas por el Uscis afectaron especialmente a quienes tenían permisos próximos a vencer. Ese fue el caso de César, un mexicano nacido en Zacatecas y graduado en Administración, cuya renovación tardó varios meses más de lo esperado.

El mexicano que llegó a EE.UU. cuando tenía cuatro años perdió su permiso de trabajo por las actualizaciones del Uscis @cesareatsworld

Según relató en diálogo con Telemundo, antes de contar con su nueva fuente de ingresos trabajaba en recursos humanos, pero su permiso de trabajo tuvo una demora de cinco meses y perdió el empleo. “Desafortunadamente, nunca llegó mi renovación, y cuando mi DACA expiró, me despidieron”, relató.

Así, César tuvo que aprender de su mamá para cocinar frijoles y carne. Actualmente, vende comida callejera en North Hollywood, y se volvió viral en redes sociales por su historia de vida. En su cuenta de TikTok comparte contenido frecuentemente y consiguió el apoyo de toda la comunidad, que viaja desde lejos para probar su comida.

La historia de Cesar, el beneficiario de DACA que quedó en un limbo migratorio

Su hermana, graduada de UC Berkeley de California, también perdió su empleo en un bufete de abogados por la misma razón, según detalló en una entrevista con Fox News.

La fuerte conexión del migrante mexicano con EE.UU. y la ayuda de las personas

A sus cuatro años, César emigró a EE.UU. con su familia tras viajar desde Zacatecas. Desde entonces, pasó toda su vida en el territorio, con el que tiene una fuerte conexión.

Luego de terminar la secundaria, estudió Administración de Empresas en la Universidad Cal Poly Pomona. Pese a contar con este título, su vida dio un giro en los últimos meses con el retraso del Uscis.

Cesar subsiste vendiendo burritos en North Hollywood tras perder su trabajo

César afirmó que su vida cambió drásticamente. Con su trabajo actual, según reveló, hoy “apenas duerme”. Su jornada incluye ir al supermercado a comprar carne, prepararla, picarla y elaborar sus propias salsas.

Si bien resaltó que su experiencia es “abrumadora”, dejó un mensaje alentador para personas que atraviesan situaciones similares. “No se rindan. Aunque tengan la espalda contra la pared… no se rindan. Intenten algo nuevo”, expresó.

Los retrasos del Uscis que afectan las renovaciones de DACA

Aunque históricamente las renovaciones de DACA tenían tiempos relativamente estables, actualmente algunos casos registran demoras mayores. A finales de abril de 2026, el tiempo promedio de procesamiento rondaba los 122 días, según el Uscis. La agencia atribuyó estas demoras a revisiones de seguridad más exhaustivas.

Como César, otros migrantes que ingresaron bajo el programa creado enfrentan problemas de retrasos. Entre todos los estados, California es uno de los que cuenta con el número más grande de beneficiarios de DACA, con 141 mil personas.

El abogado de inmigración José Osorio explicó en diálogo con Fox News que estos casos son cada vez más frecuentes. “Algunas demoras se extienden hasta por un año”, indicó.

A su vez, señaló que, pese a que las tarifas para las renovaciones de DACA aumentaron el año pasado, los tiempos de procesamiento “son más lentos que nunca”.