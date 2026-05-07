Alerta sanitaria en California: una enfermedad “antigua” alcanza su nivel más alto en 12 años y preocupa por nuevos brotes

Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indica que California registró en 2025 un total de 2150 casos de tuberculosis, el nivel más alto en 12 años. La incidencia en el estado se mantiene por encima del promedio nacional.

Las cifras que muestran el aumento de tuberculosis en California

El reporte de los CDC señala que la tasa nacional de tuberculosis se ubica en tres casos por cada 100 mil habitantes. En California, esa cifra alcanzó 5,4 por cada 100 mil durante 2025. Esta diferencia posiciona al estado con niveles sustancialmente más altos en comparación con el resto del país.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa grave que afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire cdc

A escala nacional, los CDC identificaron un aumento en los brotes significativo. Entre 2014 y 2016, se registraron 24 episodios con 10 o más infecciones activas, mientras que entre 2017 y 2023 esa cifra ascendió a 50, según datos oficiales.

¿Qué es la tuberculosis y cuáles son sus síntomas?

La tuberculosis es una afección infecciosa grave que afecta principalmente a los pulmones y se contagia por la vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o habla, de acuerdo con Mayo Clinic.

El cuadro puede manifestarse en dos variantes: una inactiva, en la que el microorganismo permanece en el organismo sin generar signos ni contagio; y otra activa, en la cual sí se manifiesta la enfermedad y puede transmitirse a terceros.

En esta última etapa, las señales más habituales incluyen tos persistente por más de tres semanas, presencia de sangre o flema, molestias en el pecho, cansancio, fiebre, sudoración nocturna, escalofríos, descenso de peso sin causa aparente y disminución del apetito.

Los factores asociados y la dinámica de los brotes

El estudio detectó características que se repiten entre los afectados. Las personas con tuberculosis presentaron con mayor frecuencia consumo de sustancias adictivas. Además, cerca de dos tercios de los brotes se originaron dentro de entornos familiares o redes sociales.

La Dra. Monica Gandhi, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, explicó a SFGATE que los datos evidencian que la enfermedad “aún puede ser un riesgo, incluso en un país rico como Estados Unidos”, y precisó que en la atención médica se evalúan condiciones como la falta de vivienda, el consumo problemático, los antecedentes penales y la desnutrición, ya que “todos ellos son factores de riesgo para la tuberculosis”.

A su vez, la propagación se intensifica en entornos colectivos. Un episodio reciente en la escuela secundaria privada Archbishop Riordan, en San Francisco, comenzó en noviembre de 2025 con un caso activo y derivó en al menos tres infecciones y más de 200 infecciones latentes. Gandhi sostuvo que este episodio mostró la capacidad de transmisión y afirmó que “es una enfermedad muy antigua”.

El impacto sanitario y la mortalidad

Aunque el tratamiento con antibióticos permite controlar la infección, el cuadro puede resultar grave en personas con sistemas inmunitarios debilitados. El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) informó que alrededor del 13% de los pacientes con tuberculosis fallecieron en 2023.

Puede presentarse de forma latente, sin síntomas ni contagio, o activa, cuando genera enfermedad y se propaga Magnific

El Dr. Matt Willis, exfuncionario de salud pública del condado de Marin, explicó que la enfermedad se expande cuando los sectores marginados pierden el acceso a la atención médica. Según detalló, la tuberculosis “prolifera” cuando las infecciones latentes no se detectan ni se tratan, lo que facilita su activación y transmisión.