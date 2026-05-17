Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de mayo al 22 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 16 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 16 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 21 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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