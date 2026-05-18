La ley de seguridad que pone en alerta a los migrantes y anula el “santuario” de California durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 en Estados Unidos fue catalogado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como un evento Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima calificación en la escala de seguridad para eventos masivos, lo que implica un apoyo federal interagencial “extenso” y abre la puerta a un rol central de agencias federales como el ICE, más allá de las políticas santuario de estados como California.

Evento SEAR 1: qué significa esto para los migrantes

Según documentos oficiales y reportes de prensa, esta clasificación coloca al torneo en el mismo rango de sensibilidad que el Super Bowl y otros eventos de importancia nacional o internacional, donde el gobierno federal coordina directamente con autoridades estatales y locales la seguridad y el control en las sedes y sus alrededores.

El director interino del ICE confirmó la presencia de agentes de la agencia federal en el evento deportivo Facebook SoFi Stadium / Flickr ICE

En la práctica, esto significa que, durante los partidos programados en territorio californiano, el paraguas de “estado santuario” queda condicionado por la prioridad federal en materia de seguridad y control migratorio.

Cuando un evento es designado SEAR, el DHS puede desplegar personal y recursos de distintas agencias federales, entre ellas el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio Secreto y otros cuerpos especializados.

En estados que han aprobado leyes santuario, como California, esta intervención crea una zona particular: la primacía federal en seguridad puede, de hecho, relegar a un segundo plano las restricciones locales a la cooperación con autoridades migratorias.

Los niveles de SEAR y el lugar del Mundial 2026

El DHS define cinco niveles de SEAR, que marcan el grado de participación federal en cada caso. De acuerdo con documentos oficiales y reportes periodísticos, la escala se detalla así:

Nivel 1: eventos de importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso.

eventos de importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso. Nivel 2: eventos de esa misma relevancia en los que puede ser necesario algún nivel de apoyo federal.

eventos de esa misma relevancia en los que puede ser necesario algún nivel de apoyo federal. Nivel 3: eventos en los que únicamente se necesita apoyo federal limitado.

eventos en los que únicamente se necesita apoyo federal limitado. Nivel 4: eventos con importancia nacional limitada, gestionados principalmente a nivel estatal y local.

eventos con importancia nacional limitada, gestionados principalmente a nivel estatal y local. Nivel 5: eventos que, aunque reconocidos nacionalmente, suelen tener relevancia local o estatal.

Tanto el Super Bowl como la Copa del Mundo 2026 fueron ubicados en la categoría SEAR 1, lo que supone la máxima escala de coordinación federal con fuerzas estatales y locales.

Esa designación justifica un despliegue amplio de agentes federales en las inmediaciones de los estadios, controles reforzados en accesos, aeropuertos y nodos de transporte, así como medidas especiales de ciberseguridad y prevención de delitos complejos.

El Mundial 2026 fue clasificado como evento SEAR 1 por el DHS, lo que habilita un despliegue federal extraordinario y pone en guardia a la comunidad migrante Jae C. Hong - AP

La categoría SEAR 1 sigue habilitando una fuerte presencia de agentes federales en los perímetros de seguridad.

Recomendaciones para migrantes que vayan a partidos del Mundial en EE.UU.

Para la comunidad migrante, especialmente quienes carecen de estatus legal o dependen de protecciones locales, la preocupación gira en torno a los alcances reales de esa presencia: si bien las leyes santuario de California limitan la cooperación entre policías estatales y el ICE, en un evento bajo control federal, el margen de esas normas se vuelve más estrecho.

En este contexto, abogados especializados en inmigración y organizaciones comunitarias recomiendan que las personas extranjeras que asistan a partidos del Mundial 2026 —o que se encuentren en zonas de alta seguridad alrededor de los estadios— porten documentación vigente que acredite su identidad y, de ser posible, su tiempo de residencia en Estados Unidos, y que conozcan sus derechos básicos ante un eventual contacto con agentes federales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.