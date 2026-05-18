Dónde entregan comida gratis en California en la semana del 18 al 22 de mayo de 2026

Diversas entidades de asistencia alimentaria confirmaron nuevos horarios de entrega de comida gratis en California durante la semana del 18 al 22 de mayo. Las jornadas estarán disponibles en distintos condados y abarcarán iglesias, centros comunitarios, escuelas y organizaciones sociales.

Comida gratis en California: cronograma y ubicaciones

El cronograma fue difundido a partir de los calendarios del Central California Food Bank y de otras redes de ayuda alimentaria que trabajan con familias de bajos ingresos y personas en situación de inseguridad alimentaria.

Las entregas se realizarán bajo distintas modalidades, entre ellas atención presencial y sistemas drive-thru.

A través de la organización Central California Food Bank se entregarán alimentos gratuitos en varias partes del estado (Facebook/Central California Food Bank)

Las organizaciones recomendaron no asistir con demasiada anticipación, ya que las filas suelen habilitarse cerca de una hora antes del inicio de cada operativo.

Lugares donde entregan comida gratis el lunes 18 de mayo:

Organización Ubicación Horario EOC-Cantua Creek 16101 S Derrick Ave, Cantua Creek 9 a 11 hs West Hills College Lemoore 555 College Ave, Lemoore 9 a 11 hs Iglesia Cristiana Siervos de Cristo 849 Skyline Blvd, Avenal 10 a 12 hs North Fork Seventh-day Adventist 56160 Rd 200, North Fork 10 a 12 hs Westside Family Services - Huron 16854 4th St, Huron 10 a 13 hs Hinton Community Center 2385 S Fairview Ave, Fresno 10.30 a 12.30 hs Iglesia El Buen Pastor 863 11th St, Orange Cove 10.30 a 12.30 hs Iglesia Jesús es el Señor 1917 W. Inyo Ave, Tulare 14 a 16 hs

Para el martes 19 de mayo están previstos operativos en:

Organización Ubicación Horario Woodlake Food Pantry 199 W Antelope Ave, Woodlake 6 a 8 hs Coarsegold Historic Village 35300 CA-41, Coarsegold 9 a 13 hs EOC Orange Cove 1705 S Anchor Ave, Orange Cove 9 a 11 hs St. Rest Baptist Church 1550 E. Chester Riggins Ave, Fresno 9 a 11 hs Open Gates Orosi 41645 Rd 128 (Orosi Memorial Hall), Orosi 9 a 11 hs Corcoran - Fountain of Life 1725 Chittenden Ave, Corcoran 10 a 12 hs St. James Episcopal Cathedral 4147 E Dakota Ave, Fresno 8.30 a 11.30 hs Cantua Creek Education Center 29595 W Latta Ave, Cantua Creek 10 a 13 hs Rural foundation for community advancement 712 E Washington St, Earlimart 14 a 16 hs Raisin City School District 6330 W Bowles Ave, Raisin City 14.30 a 16.30 hs

Distribución de alimentos en California el miércoles 20 de mayo

Organización Ubicación Horario Coalinga - Chapel Grace 120 E Hawthorne St, Coalinga 9 a 12 hs Malaga community center 3582 S Winery Ave, Fresno 9 a 12 hs Peanut butter & jelly Ministries 3585 N Blythe Ave, Fresno 9 a 11 hs Family Health Care Network-Goshen 7210 Avenue 308, Visalia 10 a 12 hs San Joaquín Veterans Memorial Hall 22001 W Manning Ave, San Joaquin 10 a 12 hs Westside Family Services - Kerman 15101 W Kearney Blvd, Kerman 10 a 12 hs Fresno United 2940 S. M.L.K. Jr. Blvd, Fresno 14 a 16 hs

El jueves 21 de mayo será una de las jornadas con mayor cantidad de puntos habilitados:

Organización Ubicación Horario California Hotel 851 Van Ness Ave, Fresno 8.30 a 10.30 hs EOC Fresno-LLC 1805 E California Ave, Fresno 9 a 11 hs Mountain Valley Church 30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley 9 a 11 hs The Salvation Army Visalia 1501 W Main St, Visalia 9 a 12 hs Westside Youth Center 1709 7th St, Mendota 9 a 14 hs Auberry - Big Sandy Ranchería 37387 Auberry Mission Rd, Auberry 10 a 12 hs Clovis Community College 10309 N Willow Ave, Fresno 10 a 12 hs Episcopal Church of the Savior 519 N Douty St, Hanford 10 a 12 hs Firebaugh Rodeo Grounds 1191 P St, Firebaugh 10 a 12 hs West Fresno Family Resource Center 1825 S Delno Ave (New Kingdom Church), Fresno 12.30 a 14.30 hs Clovis Hills Community Church 819 Tulare St, Fresno 14 a 16 hs

Qué lugares entregarán comida gratis el viernes 22 de mayo

Organización Ubicación Horario Feed my Sheep 117 E Lemon Ave, Fresno 10 a 13 hs Strathmore Full Gospel Assembly of God 19570 Orange Belt Dr, Strathmore 10 a 12 hs Mt. Zion Assemblies 4368 N Brawley Ave, Fresno 18 a 20 hs

Las entidades organizadoras señalaron que los alimentos serán distribuidos hasta agotar stock disponible y pidieron a las familias respetar los horarios asignados en cada punto de entrega.

Además, el Central California Food Bank indicó que mantiene programas de asistencia alimentaria en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern mediante una red de agencias comunitarias y organizaciones asociadas.

El programa CalFresh que otorga asistencia alimentaria en California

Qué documentos necesito para recibir comida en estos centros

Para las distribuciones generales de alimentos (como las que se realizan en iglesias y centros comunitarios), no habrá necesidad de presentar documentos de identidad o comprobantes de ingresos para recibir la ayuda.

En la mayoría de los sitios, como el West Hills College, se indica que no se requiere cita previa y el servicio es por orden de llegada.

El Central California Food Bank aconsejó a los asistentes llevar sus propias bolsas, carritos o carretillas para transportar los alimentos, ya que algunas agencias no los proporcionan.

Según la organización, cada mes ayuda a más de 320 mil personas, incluidos más de 100 mil niños. Además, forma parte de la red nacional Feeding America.

La información sobre eventos de asistencia alimentaria también fue elaborada a partir del cronograma oficial del sitio FIND Food Bank publicado por el Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano.

Esta organización lidera programas de asistencia alimentaria en el norte de California y proporciona alrededor de 2,7 millones de comidas cada mes.

La entidad trabaja en los condados de Contra Costa y Solano y sostiene que su objetivo es garantizar el acceso a una nutrición adecuada para personas que enfrentan inseguridad alimentaria.

Los centros distribuirán productos frescos y alimentos básicos durante toda la semana

CalFresh: quiénes pueden solicitar ayuda alimentaria en California

Además de los eventos programados, las organizaciones recordaron que continúa disponible el programa CalFresh, destinado a personas y familias con ingresos limitados para la compra de alimentos. El beneficio puede ser solicitado por:

Trabajadores

Desempleados

Estudiantes universitarios

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Integrantes de las fuerzas armadas

Personas sin vivienda estable

También algunos beneficiarios de SSI y SSP pueden acceder al programa

Según los límites vigentes entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, una persona sola puede calificar con ingresos mensuales de hasta US$2610.

Para hogares de dos integrantes, el límite es de US$3526, mientras que las familias de cuatro personas pueden acceder con ingresos de hasta US$5360 mensuales.