Dónde entregan comida gratis en California en la semana del 18 al 22 de mayo de 2026
Los servicios incluirán puntos de distribución en Fresno, Visalia, Hanford, Mendota y otras localidades
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Diversas entidades de asistencia alimentaria confirmaron nuevos horarios de entrega de comida gratis en California durante la semana del 18 al 22 de mayo. Las jornadas estarán disponibles en distintos condados y abarcarán iglesias, centros comunitarios, escuelas y organizaciones sociales.
Comida gratis en California: cronograma y ubicaciones
El cronograma fue difundido a partir de los calendarios del Central California Food Bank y de otras redes de ayuda alimentaria que trabajan con familias de bajos ingresos y personas en situación de inseguridad alimentaria.
Las entregas se realizarán bajo distintas modalidades, entre ellas atención presencial y sistemas drive-thru.
Las organizaciones recomendaron no asistir con demasiada anticipación, ya que las filas suelen habilitarse cerca de una hora antes del inicio de cada operativo.
Lugares donde entregan comida gratis el lunes 18 de mayo:
|Organización
|Ubicación
|Horario
EOC-Cantua Creek
16101 S Derrick Ave, Cantua Creek
9 a 11 hs
West Hills College Lemoore
555 College Ave, Lemoore
9 a 11 hs
Iglesia Cristiana Siervos de Cristo
849 Skyline Blvd, Avenal
10 a 12 hs
North Fork Seventh-day Adventist
56160 Rd 200, North Fork
10 a 12 hs
Westside Family Services - Huron
16854 4th St, Huron
10 a 13 hs
Hinton Community Center
2385 S Fairview Ave, Fresno
10.30 a 12.30 hs
Iglesia El Buen Pastor
863 11th St, Orange Cove
10.30 a 12.30 hs
Iglesia Jesús es el Señor
1917 W. Inyo Ave, Tulare
14 a 16 hs
Para el martes 19 de mayo están previstos operativos en:
|Organización
|Ubicación
|Horario
Woodlake Food Pantry
199 W Antelope Ave, Woodlake
6 a 8 hs
Coarsegold Historic Village
35300 CA-41, Coarsegold
9 a 13 hs
EOC Orange Cove
1705 S Anchor Ave, Orange Cove
9 a 11 hs
St. Rest Baptist Church
1550 E. Chester Riggins Ave, Fresno
9 a 11 hs
Open Gates Orosi
41645 Rd 128 (Orosi Memorial Hall), Orosi
9 a 11 hs
Corcoran - Fountain of Life
1725 Chittenden Ave, Corcoran
10 a 12 hs
St. James Episcopal Cathedral
4147 E Dakota Ave, Fresno
8.30 a 11.30 hs
Cantua Creek Education Center
29595 W Latta Ave, Cantua Creek
10 a 13 hs
Rural foundation for community advancement
712 E Washington St, Earlimart
14 a 16 hs
Raisin City School District
6330 W Bowles Ave, Raisin City
14.30 a 16.30 hs
Distribución de alimentos en California el miércoles 20 de mayo
|Organización
|Ubicación
|Horario
Coalinga - Chapel Grace
120 E Hawthorne St, Coalinga
9 a 12 hs
Malaga community center
3582 S Winery Ave, Fresno
9 a 12 hs
Peanut butter & jelly Ministries
3585 N Blythe Ave, Fresno
9 a 11 hs
Family Health Care Network-Goshen
7210 Avenue 308, Visalia
10 a 12 hs
San Joaquín Veterans Memorial Hall
22001 W Manning Ave, San Joaquin
10 a 12 hs
Westside Family Services - Kerman
15101 W Kearney Blvd, Kerman
10 a 12 hs
Fresno United
2940 S. M.L.K. Jr. Blvd, Fresno
14 a 16 hs
El jueves 21 de mayo será una de las jornadas con mayor cantidad de puntos habilitados:
|Organización
|Ubicación
|Horario
California Hotel
851 Van Ness Ave, Fresno
8.30 a 10.30 hs
EOC Fresno-LLC
1805 E California Ave, Fresno
9 a 11 hs
Mountain Valley Church
30598 E Kings Canyon Rd, Squaw Valley
9 a 11 hs
The Salvation Army Visalia
1501 W Main St, Visalia
9 a 12 hs
Westside Youth Center
1709 7th St, Mendota
9 a 14 hs
Auberry - Big Sandy Ranchería
37387 Auberry Mission Rd, Auberry
10 a 12 hs
Clovis Community College
10309 N Willow Ave, Fresno
10 a 12 hs
Episcopal Church of the Savior
519 N Douty St, Hanford
10 a 12 hs
Firebaugh Rodeo Grounds
1191 P St, Firebaugh
10 a 12 hs
West Fresno Family Resource Center
1825 S Delno Ave (New Kingdom Church), Fresno
12.30 a 14.30 hs
Clovis Hills Community Church
819 Tulare St, Fresno
14 a 16 hs
Qué lugares entregarán comida gratis el viernes 22 de mayo
|Organización
|Ubicación
|Horario
Feed my Sheep
117 E Lemon Ave, Fresno
10 a 13 hs
Strathmore Full Gospel Assembly of God
19570 Orange Belt Dr, Strathmore
10 a 12 hs
Mt. Zion Assemblies
4368 N Brawley Ave, Fresno
18 a 20 hs
Las entidades organizadoras señalaron que los alimentos serán distribuidos hasta agotar stock disponible y pidieron a las familias respetar los horarios asignados en cada punto de entrega.
Además, el Central California Food Bank indicó que mantiene programas de asistencia alimentaria en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern mediante una red de agencias comunitarias y organizaciones asociadas.
Qué documentos necesito para recibir comida en estos centros
Para las distribuciones generales de alimentos (como las que se realizan en iglesias y centros comunitarios), no habrá necesidad de presentar documentos de identidad o comprobantes de ingresos para recibir la ayuda.
En la mayoría de los sitios, como el West Hills College, se indica que no se requiere cita previa y el servicio es por orden de llegada.
El Central California Food Bank aconsejó a los asistentes llevar sus propias bolsas, carritos o carretillas para transportar los alimentos, ya que algunas agencias no los proporcionan.
Según la organización, cada mes ayuda a más de 320 mil personas, incluidos más de 100 mil niños. Además, forma parte de la red nacional Feeding America.
La información sobre eventos de asistencia alimentaria también fue elaborada a partir del cronograma oficial del sitio FIND Food Bank publicado por el Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano.
Esta organización lidera programas de asistencia alimentaria en el norte de California y proporciona alrededor de 2,7 millones de comidas cada mes.
La entidad trabaja en los condados de Contra Costa y Solano y sostiene que su objetivo es garantizar el acceso a una nutrición adecuada para personas que enfrentan inseguridad alimentaria.
CalFresh: quiénes pueden solicitar ayuda alimentaria en California
Además de los eventos programados, las organizaciones recordaron que continúa disponible el programa CalFresh, destinado a personas y familias con ingresos limitados para la compra de alimentos. El beneficio puede ser solicitado por:
- Trabajadores
- Desempleados
- Estudiantes universitarios
- Adultos mayores
- Personas con discapacidad
- Integrantes de las fuerzas armadas
- Personas sin vivienda estable
- También algunos beneficiarios de SSI y SSP pueden acceder al programa
Según los límites vigentes entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, una persona sola puede calificar con ingresos mensuales de hasta US$2610.
Para hogares de dos integrantes, el límite es de US$3526, mientras que las familias de cuatro personas pueden acceder con ingresos de hasta US$5360 mensuales.
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