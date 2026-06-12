LA NACION

Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La ciudad de San José se ubica dentro del estado de California
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaCity of San José

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 67 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Santa Ana, California

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “Somos arquitectos de nuestra vida; la felicidad está subordinada al bienestar físico por encima del nivel social o económico”
    1

    Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “Somos arquitectos de nuestra vida; la felicidad está subordinada al bienestar físico por encima del nivel social o económico”

  2. La contundente frase de Esteban Bullrich contra Adorni
    2

    Esteban Bullrich se mostró duro con Adorni: “Es un corrupto”

  3. Abrieron su casa de San Isidro para abrigar a una beba de nueve meses
    3

    “Queríamos cuidarla hasta que encuentre a su familia”

  4. Una fiesta inaugural sin brillo y sin fútbol: así se vivió en México la apertura del Mundial
    4

    Una fiesta inaugural sin brillo y sin fútbol: así se vivió en México la apertura del Mundial más grande de la historia