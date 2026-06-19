Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 20 de junio la temperatura rondará entre 61 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Santa Ana, California
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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