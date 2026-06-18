Newsom lo aprobó y tiene vigencia hasta el 6 de julio: la actividad gratuita que lanza por Juneteenth en California

Con motivo del Juneteenth y el 250° aniversario de Estados Unidos, el gobernador Gavin Newsom lanzó pases de acceso gratuito a más de 30 parques estatales de California. El beneficio, disponible para obtenerlo hasta el 6 de julio, permite que ingresen hasta cuatro personas por boleto.

Pasaporte del Historiador en California: acceso gratis a más de 30 parques

El pase se llama Pasaporte del Historiador y tiene un valor habitual de US$50 al año. Ahora, esta edición especial podrá obtenerse sin costo y utilizarse hasta finales de 2026 con el objetivo de que los ciudadanos aprendan sobre los relatos sobre la fiebre del oro, monumentos militares y asentamientos históricos del Estado Dorado. Quienes los obtengan podrán acceder gratuitamente a los parques estatales incluidos hasta que termine 2026.

Parque Histórico Estatal del Descubrimiento de Oro de Marshall en Colma, California Gov.ca.gov

“California no rehúye las verdades incómodas ni la historia desagradable; al contrario, las acepta y aprende de ellas”, afirmó Newsom en un comunicado oficial. El gobernador enfatizó que su gestión mantiene un compromiso firme con una narrativa histórica completa y honesta.

Por su parte, la primera dama Jennifer Siebel Newsom sostuvo que el pase es una “oportunidad única” para que la comunidad explore la riqueza cultural local y comprenda mejor el origen y la evolución de los espacios que habita. El proyecto cuenta con el respaldo financiero de entidades como la Fundación de Parques Estatales de California.

Los parques históricos de California incluidos en el pase gratuito

El beneficio incluye visitas ilimitadas a un conjunto de reservas naturales y sitios de memoria histórica en California. Entre las locaciones más relevantes que forman parte de esta iniciativa se encuentran:

Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth: lugar fundado y gobernado históricamente por pioneros afroamericanos.

lugar fundado y gobernado históricamente por pioneros afroamericanos. Parque Histórico Estatal Indian Grinding Rock: sitio que resguarda la mayor colección de morteros de piedra de toda Norteamérica.

sitio que resguarda la mayor colección de morteros de piedra de toda Norteamérica. Parque Histórico Estatal Marshall Gold Discovery: espacio que ofrece una visión detallada sobre el impacto global de la fiebre del oro de 1848.

espacio que ofrece una visión detallada sobre el impacto global de la fiebre del oro de 1848. Parque Histórico Estatal Weaverville Joss House: templo chino en uso continuo más antiguo de toda la región.

Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth en Earlimart, California gov.ca.gov

Cómo descargar gratis el Pasaporte del Historiador antes del 6 de julio

Los residentes interesados en acceder a este beneficio deben descargar el pase digital antes de la fecha límite fijada para el 6 de julio. El proceso de solicitud requiere la creación de una cuenta personal en la plataforma oficial designada por el gobierno estatal.

Tras completar el trámite, los usuarios reciben su Pasaporte del Historiador digital para ingresar a los sitios participantes hasta que termine el 2026. Además, los visitantes tienen la opción de participar en el concurso de fotografía “Comparte tu espacio”, con la aplicación móvil OuterSpatial para documentar sus recorridos por estos entornos protegidos.

Juneteenth y America250: por qué California lanzó el pase para parques históricos

El Juneteenth, cuya denominación surge de la combinación de los términos “June” y “nineteenth”, conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Según el sitio oficial del gobierno de EE.UU., la fecha recuerda el 19 de junio de 1865, momento en que el general Gordon Granger informó a la población de Galveston, Texas, sobre la libertad de los esclavos tras el final de la Guerra Civil.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

A su vez, la iniciativa actual en California se alinea con la preparación estatal rumbo al 250° aniversario de la nación, que será el 4 de julio. A través de inversiones superiores a los 1000 millones de dólares en parques, el gobierno busca fortalecer la conexión ciudadana con el patrimonio público.