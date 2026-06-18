No es por el Mundial: la CBP despliega seguridad aérea y marítima en California durante un evento masivo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció un plan de vigilancia para un evento deportivo en el sur de California. El operativo no está vinculado con el Mundial 2026 que se desarrolla actualmente en Norteamérica, sino que está ligado a las competencias de Nascar de este fin de semana.

La CBP desplegará helicópteros A-Star y UH-60 para NASCAR en Coronado

Según confirmó la CBP en un comunicado este jueves, la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, por sus siglas en inglés) estará a cargo de las tareas de seguridad durante las actividades de Nascar que se realizarán en la Base Naval de Coronado.

Los preparativos de la CBP para las competencias de Nascar en San Diego, California

Se trata de un hecho inédito, ya que será la primera vez que una competencia de esta categoría se realizará dentro de una instalación militar en servicio. Las actividades se desarrollarán desde este viernes 19 con la carrera principal, la Anduril 250 de la Serie Cup, hasta el domingo 21.

Para garantizar la seguridad del evento, AMO desplegará helicópteros A-Star y UH-60, equipados con cámaras y sistemas de transmisión de video en tiempo real. Las imágenes serán enviadas a centros de mando y a las distintas agencias involucradas en el operativo, lo que permitirá monitorear a los pilotos, al público y al personal militar presente en la base.

AMO patrullará por aire y agua los alrededores de Naval Base Coronado

La CBP también confirmó que, además del despliegue aéreo, la AMO contará con embarcaciones para patrullar las aguas que rodean la Base Naval de Coronado. El objetivo es proteger tanto la infraestructura militar como a los asistentes durante el evento.

El director de AMO para la región suroeste, Hunter Robinson, señaló que el operativo refleja el trabajo diario de la agencia en materia de seguridad fronteriza. También destacó la coordinación con las fuerzas de seguridad locales y el uso de tecnología avanzada para garantizar un evento seguro y ordenado para el público.

Durante las carreras de Nascar, la AMO vigilará el cielo y el agua Defense Visual Information Distribution Service

Por otra parte, el acceso a la base estará sujeto a estrictos controles de identificación. Los ciudadanos estadounidenses deberán presentar una identificación oficial emitida por el gobierno, mientras que los extranjeros deberán mostrar su pasaporte. Estos requisitos aplican a todas las personas mayores de 18 años.

Qualcomm Circuit: cómo es la pista de NASCAR en Naval Base Coronado

CBS8 indicó que la carrera se disputará en un circuito callejero de 3,4 millas de extensión (5,5 kilómetros) y 16 curvas dentro de la Estación Aeronaval de North Island, en Coronado. Según Amy Lupo, presidenta de Nascar San Diego, se trata de un trazado sin precedentes dentro de una instalación militar en funcionamiento.

Durante las semanas previas al evento, los equipos de trabajo montaron las tribunas y acondicionaron el circuito para recibir a miles de aficionados. Los preparativos fueron registrados desde el aire por Jeff Underwood, integrante del área de imagen de la CBP.

Los eventos de Nascar comenzarán el viernes 19 de junio y finalizarán el domingo 21 JAMES GILBERT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NASCAR en Coronado: horarios de las carreras del 19 al 21 de junio

El programa del fin de semana confirmado por Nascar incluye tres categorías. La Craftsman Truck Series correrá el viernes 19 de junio a las 16 hs (hora del Pacífico de EE.UU.); la O’Reilly Auto Parts Series lo hará el sábado 20 a las 14 hs; y la prueba principal de la Cup Series se disputará el domingo 21 a las 13 hs.

El viernes 19 será una jornada destinada a la comunidad naval, con acceso limitado al personal de Naval Base Coronado y a un grupo de residentes de la ciudad. El público general podrá ingresar el sábado 20 y el domingo 21, cuando los accesos abrirán a las 9 h. El operativo de vigilancia de la AMO permanecerá activo antes y durante todas las competencias.