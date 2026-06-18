Es oficial: la “gobernadora latina” que reemplazó a Gavin Newsom e hizo historia en California al firmar una ley

La presidenta interina del Senado, Monique Limón, hizo historia el miércoles 17 de junio al asumir el cargo de gobernadora de California debido al viaje de Gavin Newsom a Chicago. Durante esta jornada, se convirtió en la primera latina en firmar una ley en el estado.

La “gobernadora latina” de California que reemplazó a Newsom y firmó una ley

Limón asumió el cargo de gobernadora interina debido al viaje de Newsom a Chicago para asistir a la inauguración del Centro Presidencial Barack Obama. Como la vicegobernadora Eleni Kounalakis se encuentra también fuera del estado, el puesto pasó a ser responsabilidad de la presidenta interina del Senado, por ser la siguiente funcionaria de mayor rango.

La gobernadora interina se convirtió en la primera mujer latina en firmar una ley en California, como parte de cuatro proyectos enfocados en reformar el gobierno local @MoniqueLimonCA

En su día al frente de la administración estatal, se convirtió en la primera latina en promulgar una ley estatal como gobernadora interina, y su oficina de prensa replicó la noticia con un mensaje en redes sociales.

“Me siento honrada de ser la primera latina en servir como gobernadora en funciones de California. Hoy firmé cuatro proyectos de ley que traen modernizaciones de procesos oportunas, reducen las cargas administrativas y ahorran dinero a los contribuyentes”, dijo Limón en una publicación en X. Sus antepasados provienen de México.

Quién es Monique Limón, la “gobernadora latina” de California que reemplazó a Newsom

Elegida senadora en noviembre de 2020, Limón representa al distrito senatorial número 21, que incluye el condado de Santa Bárbara y partes de los condados de Ventura y San Luis Obispo. Antes de ser elegida por sus colegas para dirigir el Senado, Monique se desempeñó como asambleísta de la región, según su plataforma.

Su historial previo incluye la siguiente trayectoria:

Trabajó en la educación superior durante más de 14 años, tanto en la Universidad de California, Santa Bárbara, como en el Santa Barbara City College.

Fue miembro de la Junta Escolar Unificada de Santa Bárbara de 2010 a 2016 para representar a la comunidad educativa.

Fue asistente del Jefe de la Mayoría de la Asamblea.

Se desempeñó como vicepresidenta del Caucus de Mujeres y presidenta del Comité de Banca e Instituciones Financieras tanto del Senado como de la Asamblea.

Ejerció como presidenta del Comité de Recursos Naturales y Agua del Senado.

Fue presidenta del Caucus Demócrata del Senado.

La "gobernadora latina" que reemplazó a Newsom y firmó cuatro leyes en California

Entre sus principales políticas, su sitio web destaca que actuó en la política como una “defensora incansable” de las mujeres y las familias trabajadoras. En este punto, impulsó medidas para fortalecer el acceso a la licencia familiar remunerada y para crear estabilidad en el sector de la atención y educación infantil.

“Como líder del Senado, es fundamental que la Legislatura tenga en cuenta todas las perspectivas para ayudar a elaborar políticas que satisfagan las necesidades de todos los californianos”, remarca en su plataforma sobre su trabajo diario.

Antecedentes de la primera “gobernadora latina” de California

En 2022, Kounalakis, quien además de vicegobernadora se postula para tesorera del Estado, se convirtió en la primera mujer en promulgar una ley en California, según informó Caló News.

Kounalakis ya había firmado una ley como gobernadora en reemplazo de Gavin Newsom USC Center on Public Diplomacy

Actualmente, hay un número de 22 mujeres latinas en la Legislatura estatal. De acuerdo con el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidenses, en las legislaturas estatales de todo el país norteamericano ocupan actualmente 221 escaños: 189 demócratas, 31 republicanas y una no partidista.