Cómo será la nueva atracción de terror en honor a Ozzy Osbourne que abrirá en California para Halloween

La compañía Universal Studios anunció dos nuevas casas embrujadas en homenaje al músico Ozzy Osbourne, que abrirán en California y Florida como parte de Halloween Horror Nights. La experiencia abrirá el 28 de agosto en Orlando y el 3 de septiembre en Hollywood.

Ozzy Osbourne: cómo será la nueva casa embrujada de Universal Studios Hollywood

A través de un comunicado de prensa, el estudio dio a conocer el tributo al pionero del heavy metal, Ozzy Osbourne, con las casas embrujadas originales “Ozzy Osbourne: Príncipe de las Tinieblas”, inspiradas en su carrera en solitario.

Los directivos detallaron que estas están desarrolladas como “una película de terror viviente” a través de la lente de Halloween Horror Nights.

La atracción de Universal Studios rendirá homenaje a los 45 años de trayectoria en solitario del músico Universal Studios

La atracción abarcará los 45 años de trayectoria del músico británico, que murió el 22 de julio de 2025. El comunicado señala que el trayecto transportará a los visitantes “en un viaje retorcido” a través de la “extravagante y excéntrica” carrera en solitario del artista en experiencias únicas en ambas costas.

La música de los álbumes de Osbourne guiará a los invitados con canciones de Blizzard of Ozz (1980), Diary of a Madman (1981), Bark at the Moon (1983), No More Tears (1991), Scream (2010) y Ordinary Man (2020).

“Ozzy nunca dejó de romper barreras y le encantaba todo aquello que ofreciera a sus fans una nueva forma de disfrutar de su música y de los mundos que creó”, declararon Sharon y Jack Osbourne conjuntamente. En esa línea, destacaron el homenaje de la empresa, anunciado poco más de un año después de la muerte del músico.

El recorrido en California inicia en Birminghan, ciudad natal de Ozzy Osbourne, y atraviesa las distintas facetas del músico ANDY BUCHANAN - AFP

“Halloween Horror Nights ha hecho un trabajo increíble al dar vida a ese espíritu. Al recorrer estas casas encantadas, reconocerán muchos momentos inspirados en su música e imaginación. Es un maravilloso homenaje a Ozzy, y esperamos que los fans se diviertan tanto como él se habría divertido al verla cobrar vida”, concluyeron.

El recorrido inspirado en los discos y personajes de Ozzy Osbourne

El recorrido de las casas embrujadas en California, según detalló la empresa, incluirá las siguientes etapas de la vida del artista:

Inicia en Birmingham, Inglaterra , ciudad natal de John Michael “Ozzy” Osbourne, con “ Crazy Train ”, una de sus canciones más famosas.

, ciudad natal de John Michael “Ozzy” Osbourne, con “ ”, una de sus canciones más famosas. Continúa su infancia hasta el Asilo Osbourne , inspirado en su icónico álbum Diary of a Madman.

, inspirado en su icónico álbum Diary of a Madman. Desarrolla las distintas facetas de la personalidad de Ozzy, desde Madman Ozzy y Werewolf Ozzy hasta el Príncipe de las Tinieblas.

En Orlando, por su parte, los visitantes atravesarán ruinas antiguas y calabozos antes de abordar el “Crazy Train” hacia mundos inspirados en las portadas de álbumes como The Ultimate Sin y Black Rain.

“Anteriormente tuvimos el privilegio de colaborar con Ozzy, y esta nueva casa embrujada es una oportunidad para honrar su extraordinaria carrera en solitario. Inspirados en sus trece álbumes, los asistentes recorrerán los oscuros y surrealistas mundos que alimentaron su música y consolidaron su legado como el único e inigualable Príncipe de las Tinieblas“, apuntó John Murdy, productor ejecutivo de Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood.

Fechas y entradas para Halloween Horror Nights 2026 en California

Los directivos de Universal Studios señalaron que Halloween Horror Nights se celebra en noches selectas en Universal Studios Hollywood desde el jueves 3 de septiembre hasta el domingo 1° de noviembre. En Orlando, el evento comienza antes, el 28 de agosto, y se extiende hasta noviembre.

Las entradas para ambos parques temáticos ya están a la venta. Según el texto, los visitantes pueden comprar el Pase de Miedo Frecuente, que permite revivir el viaje múltiples veces.

Asimismo, la empresa anunció que ya están disponibles en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood nuevos productos de edición limitada inspirados en las casas encantadas de “Ozzy Osbourne: Príncipe de las Tinieblas”. Entre los artículos, se incluye una camiseta y una figura acrílica de Ozzy que se puede añadir a la vitrina coleccionable Infernal Carnival, que se vende por separado.