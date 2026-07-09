Adiós a un parque de diversiones de California tras 50 años de actividad

Con dolor y rodeados de recuerdos, un histórico destino de entretenimiento familiar en el sur de California se prepara para recibir a sus últimos visitantes. Después de más de medio siglo de funcionamiento, Fiesta Village Family Fun Park anunció que cerrará definitivamente sus puertas durante julio, lo que pone fin a una trayectoria que acompañó a generaciones de residentes del Inland Empire.

Por qué cierra Fiesta Village Family Fun Park en California

Según SFGATE, el parque ubicado en la ciudad de Colton confirmó que sus últimas jornadas abiertas al público serán el 10 y 11 de julio. La noticia generó reacciones entre vecinos y antiguos visitantes que recuerdan el lugar como uno de los espacios recreativos más tradicionales de la región.

Fiesta Village Family Fun Park, en Colton, cierra sus puertas después de más de 50 años en funcionamiento Google Street View

Los propietarios, Michelle y Patrick O’Brien, explicaron que la operación del parque dejó de ser sostenible debido a diversos factores económicos que impactaron a la industria del entretenimiento.

De acuerdo con declaraciones recogidas por SFGATE, los dueños señalaron que el aumento de los costos operativos y una disminución gradual de la asistencia de visitantes fueron determinantes en la decisión. “La economía del sector de los parques de diversiones y lo que hacemos ha cambiado drásticamente”, afirmó Michelle O’Brien al explicar los motivos.

La familia también informó que intentó encontrar compradores para mantener el complejo en funcionamiento, pero finalmente no recibió propuestas que permitieran garantizar la continuidad del negocio.

Un parque de California con más de cinco décadas de historia

El complejo abrió sus puertas en 1974 y se convirtió en un referente para las familias del Inland Empire gracias a una amplia variedad de atracciones para niños y adultos. Cuando Michelle y Patrick O’Brien asumieron la administración en 2002, incorporaron nuevas propuestas para ampliar la oferta de entretenimiento. Entre las principales atracciones que ofrecía el parque se encontraban:

Pistas de karts

Minigolf

Toboganes acuáticos

Laser tag

Pista de patinaje sobre ruedas

Diversas atracciones mecánicas familiares

Con el paso de los años, Fiesta Village Family Fun Park logró destacarse como uno de los espacios recreativos más reconocidos del sur de California, especialmente entre los residentes de San Bernardino y ciudades cercanas.

El cierre de Fiesta Village Family Fun Park puso el fin a una época en California Instagram Fiesta Village Family Fun Park

Qué ocurrirá tras el cierre definitivo de Fiesta Village

Por el momento, los propietarios no anunciaron qué sucederá con el predio una vez concluida la actividad del parque.

Sin embargo, uno de los negocios que funciona dentro de las instalaciones continuará con sus respectivas operaciones. Se trata de Nickelodeon Pizza, restaurante administrado de manera independiente que confirmó que permanecerá abierto en la misma ubicación y con sus horarios habituales.

En un mensaje difundido en redes sociales, los responsables del parque agradecieron el apoyo recibido durante décadas por parte de empleados, visitantes, escuelas y organizaciones comunitarias.

El cierre del histórico parque en California

“Su dedicación, lealtad y experiencias compartidas transformaron Fiesta Village en algo mucho más grande que un parque”, señalaron en el comunicado. Por su parte, los clientes dejaron cientos de expresiones de aliento y anécdotas de su paso por el sitio.