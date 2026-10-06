Conductores de Lyft de California podrán reclamar salario mínimo, horas extra y gastos por un acuerdo de US$272,5M

En California, la compañía Lyft acordó un pago de 272,5 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por el estado y varias municipalidades debido a la clasificación errónea de sus operadores. Como consecuencia, miles de conductores elegibles podrán reclamar compensaciones por salario mínimo, pago de horas extra y reembolso de gastos laborales.

Qué conductores de Lyft están alcanzados por el acuerdo en California

A principios de octubre, la compañía Lyft llegó a un acuerdo con el estado por el cual deberá desembolsar US$272,5 millones. Del monto total, se destinarán al menos US$237 millones para ser distribuidos entre los conductores elegibles, lo que lo convierte en el arreglo más grande por clasificación errónea en la historia de California.

El acuerdo permite reclamar compensaciones por salario mínimo, horas extra y gastos a conductores de Lyft que hayan trabajado para la plataforma entre abril de 2016 y diciembre de 2020 Lyft

El pacto permitirá que miles de personas que condujeron para la plataforma entre abril de 2016 y diciembre de 2020 reclamen compensaciones que les correspondían como empleados.

El acuerdo todavía está sujeto a aprobación del Tribunal Superior de California del condado de San Francisco. En caso de ser aprobado, el administrador contactará a los trabajadores elegibles cuando Lyft comience los pagos.

“Que no quepa duda: la clasificación errónea es la forma en que las empresas engañan a los trabajadores”, declaró el fiscal general Rob Bonta, citado por CalMatters. En esa línea, agregó: “Eso no es un modelo de negocio, es explotación”.

Asimismo, la fiscal municipal de San Diego, Heather Ferbert, sostuvo que Lyft “solo es parte del problema” y advirtió que tomará medidas contra otras empresas. “Uber tiene una mayor cuota de mercado en el sector del transporte compartido, lo que implica más conductores, más kilómetros recorridos y más trabajadores afectados. Por lo tanto, nuestro trabajo aún no ha terminado”, sostuvo.

Los pagos individuales para conductores de Lyft en California no están definidos

El pacto cubre exclusivamente el periodo anterior a la aprobación de la Proposición 22 en noviembre de 2020. Esta iniciativa de ley financiada con US$205 millones por empresas de la economía colaborativa estableció un régimen que permitió clasificar como contratistas independientes a determinados conductores de aplicaciones.

Para este proceso, la administración del fondo estará a cargo de un gestor independiente que determinará los pagos individuales en función de las millas recorridas y las horas trabajadas por cada chofer en el periodo comprendido entre abril de 2016 y diciembre de 2020.

Las autoridades de California advirtieron que también buscarán compensar a los conductores que trabajaron para Uber en el mismo período Unsplash

Lyft informó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) que tiene la opción de abonar el pago en un plazo de hasta cuatro años.

Acuerdo entre Lyft y California: la advertencia contra Uber

Este año, los conductores de servicios de transporte compartido formaron un sindicato tras haber obtenido el derecho a la negociación colectiva en 2025. La organización, denominada Rideshare Drivers United, consideró que, si bien el desembolso recupera parte de las compensaciones adeudadas, la suma queda por debajo de los US$434 millones calculados en las reclamaciones iniciales para unos 1900 conductores de la plataforma.

Es venezolana y reveló cuánto gana semanalmente trabajando para Lyft

La asociación presentó más de 5000 reclamaciones iniciales ante el estado en nombre de los conductores de Lyft y Uber. “Estamos recuperando parte del dinero porque luchamos por ello, pero ¿por qué no tienen que pagar salarios mínimos y cubrir los gastos como cualquier otra empresa?”, inquirió Nicole Moore, presidenta del grupo en un comunicado citado por CalMatters, contra la norma para que los choferes sean reconocidos como contratistas independientes.

En declaraciones posteriores, Ferbert reafirmó su intención de continuar con la investigación sobre Uber y manifestó que, si la empresa no acepta negociar un acuerdo significativo, la disputa podría llegar a juicio.