Es oficial: la nueva ley de California que cambia las demandas por choques de Uber entra en vigor en 2027

El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley SB 623, que introduce reformas en el sistema de demandas por lesiones personales en California. La legislación surgió tras un acuerdo entre Uber y la Asociación de Abogados de Consumidores del estado para evitar un enfrentamiento electoral en noviembre.

Regulación de los costos médicos en demandas por accidentes: la nueva ley de California

La nueva ley limita los honorarios que los médicos pueden cobrar cuando los pacientes gestionan sus tratamientos a través de la modalidad de “pago por adelantado”.

Uber se involucró de forma directa en el escenario político y legal de California al impulsar la iniciativa de ley que modificará reglas centrales del sistema de litigios por accidentes Imagen compuesta

De acuerdo con Los Angeles Times, este mecanismo permite que el profesional reciba su remuneración directamente de la indemnización obtenida por una demanda en lugar de utilizar el seguro convencional.

El objetivo central radica en eliminar los incentivos que favorecen el pacto entre abogados y médicos para inflar artificialmente las facturas médicas.

Según diversas denuncias, la elevación injustificada de estos costos provocaba un incremento desproporcionado en el valor total de las reclamaciones presentadas contra empresas de transporte compartido como Uber.

Las disposiciones de esta norma se aplicarán exclusivamente a los casos derivados de accidentes que ocurran después del 1° de enero de 2027.

Con este marco, las autoridades aseguran que buscan incrementar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas dentro del sistema legal.

California limita los beneficios de inversionistas y fondos de capital privado

La legislación también aborda prácticas de los inversionistas externos que adquieren los derechos de retención en casos de lesiones personales.

Según explicaron abogados especialistas como Nicholas Rowley a Los Angeles Times, estos fondos de capital privado suelen comprar la participación del médico con un descuento importante para luego reclamar el pago completo tras resolverse el caso.

En ese sentido, la ley impone restricciones sobre las ganancias que pueden obtener estos actores financieros al cobrar montos “inflados” por procedimientos médicos.

De esta manera, se busca combatir la práctica al limitar los beneficios que obtienen los inversionistas por lesiones en accidentes.

La nueva ley ya fue firmada por el gobernador Gavin Newsom en California X Gavin Newsom

En ese sentido, los ajustes que impone la nueva ley apuntan a frenar la presunta influencia de Wall Street en la resolución de los conflictos legales por accidentes.

Mediante la regulación del mercado de derechos de retención, la administración estatal asegura que la intención es garantizar la integridad del proceso de compensación económica por lesiones en accidentes.

Qué cambiará para los conductores de Uber en California

Además de las reformas financieras, la SB 623 también exige que Uber implemente un sistema de verificaciones de antecedentes anuales para todos sus conductores. Con esta medida, se espera elevar los estándares de seguridad y disminuir los riesgos para los usuarios del servicio de transporte.

La ley también amplía la lista de antecedentes delictivos que descalifican automáticamente a una persona para prestar servicios de transporte compartido.

En ese sentido, no quedará a disposición de la plataforma la decisión o no de incorporarlo, sino que el historial de ciertos crímenes ya será determinante.

Una conductora de Uber grabó un operativo migratorio en pleno viaje en Portland

Las empresas de transporte deberán cumplir con estas exigencias de seguridad para operar bajo los nuevos estándares normativos que entrarán en vigencia el próximo año. De lo contrario, podrían quedar expuestas a sanciones.