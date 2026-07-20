Confirmado en California: dónde está el camión de salud en Los Ángeles para vista y odontología gratis en verano

Durante las vacaciones escolares de 2026, dos clínicas móviles de salud ofrecen atención gratuita en Los Ángeles. Ambas brindan servicios dentales hasta el 31 de julio, pero solo una mantiene disponibles los exámenes de visión. La atención está abierta a toda la comunidad, no exige seguro médico y tampoco depende del estatus migratorio.

¿Dónde están las clínicas móviles de salud en Los Ángeles?

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés) ubica las unidades en dos escuelas:

Los servicios requieren cita previa y se ofrecen de lunes a viernes, de 7 a 15.30 hs Captura Telemundo 52

Rosemont Avenue Elementary School : 421 Rosemont Avenue, Los Ángeles, CA 90026.

: 421 Rosemont Avenue, Los Ángeles, CA 90026. Belmont High School: 1575 W. 2nd Street, Los Ángeles, CA 90026. El vehículo se encuentra sobre Loma Drive.

Ambas sedes forman parte del programa móvil de QueensCare Health Alliance, que lleva servicios odontológicos y visuales directamente a la comunidad.

Las fechas y horarios de atención en cada escuela

Todas las prestaciones requieren cita previa y se ofrecen de lunes a viernes, de 7 a 15.30 hs. Las fechas de finalización de la iniciativa varían según la especialidad y la escuela.

En la Rosemont Avenue Elementary School, las citas dentales están disponibles del 16 de junio al 31 de julio.

El servicio de visión funcionó del 16 de junio al 10 de julio, por lo que ya no se encuentra disponible. Y en Belmont High School, la atención odontológica comenzó el 15 de junio y continuará hasta el 31 de julio. Los turnos visuales están habilitados del 13 al 31 de julio.

¿Qué servicios ofrecen los camiones de QueensCare?

La atención dental incluye exámenes, radiografías y tratamientos. Los profesionales evalúan el estatus bucal y prestan la asistencia correspondiente en la propia unidad móvil.

Otra área realiza revisiones de la vista y entrega recetas. Las personas que necesitan corrección ocular también reciben anteojos sin costo.

Las consultas odontológicas están disponibles para pacientes de hasta 26 años. Los exámenes visuales, las recetas y los anteojos no tienen límite de edad.

¿Cómo solicitar una cita dental o de visión?

Quienes estén interesados pueden llamar o enviar un mensaje de texto al contacto correspondiente a cada sede. Para Rosemont Avenue Elementary School:

Citas dentales: 323-552-6875.

Consultas de visión: 213-915-5237.

Para Belmont High School:

Turnos odontológicos: 323-552-3458.

Consultas de visión: 323-975-1142.

Los camiones realizan exámenes dentales, radiografías, tratamientos, revisiones de la vista y entrega de recetas y anteojos Captura Telemundo 52

El alcance del Programa de Odontología y Visión QueensCare

La iniciativa surge de una colaboración entre los Servicios de Enfermería del LAUSD, QueensCare y la Facultad de Odontología de la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés). Las unidades móviles visitan las escuelas para reducir las interrupciones de las actividades académicas, explican en su sitio web.

Durante el ciclo escolar, el área odontológica atiende a estudiantes de segundo a quinto grado de escuelas primarias seleccionadas. También ofrece educación preventiva para alumnos y padres, además de controles de seguimiento dentro de un plazo de dos años.

La asistencia visual habitual alcanza a estudiantes de séptimo grado de 27 escuelas secundarias donde más del 75% del alumnado recibe almuerzo gratuito o a precio reducido.

Incluye un examen ocular completo, una receta y educación sobre el cuidado de los ojos y los anteojos entregados.

El ahorro que representan las clínicas móviles para las familias

Mayra Ramos acudió al programa junto con su hijo por segundo año consecutivo. La madre contó a Telemundo 52 que primero recibió anteojos y luego regresó para una consulta dental.

Calculó que ambas prestaciones representaron un ahorro de entre US$4000 y US$5000, y definió la iniciativa como “una gran ayuda”.

Luis Coto recibió un examen visual y afirmó que la clínica lo llamaría unas semanas después para entregarle los lentes “completamente gratis”.

Desde su perspectiva, más personas deberían aprovechar el beneficio porque “no cuesta nada” y solo deben acudir al establecimiento para hacerse la revisión.