Buenas noticias para mexicanos: el Consulado de Houston tendrá una jornada de salud contra la influenza este 17 de febrero

El Consulado General de México en Houston confirmó que tendrán una jornada de vacunación en contra de la influenza. La atención se brindará en español, las vacunas no tendrán costo y serán aplicadas a quienes lo requieran sin importar si cuentan con seguro médico o no.

Consulado de Houston tendrá jornada de salud contra la influenza

Las autoridades consulares de México en Houston organizan una jornada de vacunación en contra de la influenza. Este servicio se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero, según las redes sociales del consulado.

La jornada de vacunación en contra de la influenza será en Houston el próximo 17 de febrero (X/@ConsulMexHou)

Para acceder al inmunológico, solo se debe acudir a las oficinas ubicadas en 3200 Rogerdale Rd., Houston, donde se brindará atención en español y no se pedirán requisitos especiales ni será necesario agendar una cita médica.

El horario de atención del consulado de México será de 9.00 hs a 11.00 hs y se implementa a través de los servicios de la Ventanilla de Salud, en conjunto con el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME, por sus siglas en español).

No se precisan requisitos específicos para poder recibir las vacunas gratis, y aunque principalmente son jornadas dirigidas a los mexicanos. Es importante recordar que las ventanillas de salud suelen atender a ciudadanos de otros países latinos que vivan en Estados Unidos.

La vacuna de la influenza debe aplicarse una vez al año en personas de todas las edades (Pexels/Thirdman)

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, por sus siglas en español), la vacuna contra la influenza debe aplicarse de forma anual, ya que esta es una enfermedad potencialmente grave que puede ocasionar la hospitalización e incluso la muerte.

De manera prioritaria, los grupos que deben vacunarse en contra de esta enfermedad son:

Personas de todas las edades con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer, asma, entre otras.

Menores de 6 meses a 5 años de edad.

Mujeres embarazadas.

Personas mayores de 60 años o más.

Esta jornada llega unos días después de que las autoridades consulares aplicaran una campaña de vacunación general dirigida a niños, adolescentes y adultos.

Este servicio también se ofreció sin ningún costo, sin necesidad de cita previa o de seguro médico. Las dosis aplicadas fueron contra la meningitis, hepatitis A y B, difteria, tétanos y tos ferina, influenza, sarampión, rubéola, paperas y meningitis B.

Cómo funciona la ventanilla de salud del consulado en Houston

La Ventanilla de Salud brinda servicios en el área de Houston a la comunidad mexicana y latina en general, especialmente a aquellas personas que no cuentan con seguro médico, de acuerdo con el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español).

Las jornadas de vacunación forman parte de las acciones de prevención del consulado mexicano, pero también existen campañas de información y otros servicios relacionados con la salud.

Las jornadas de vacunación son una de las acciones de prevención que ofrecen las ventanillas de salud del consulado mexicano en EE.UU. (Pexels/Maksim Goncharenok)

Estas ventanillas operan en horarios de lunes a viernes de 9.00 hs a 13.00. Para obtener más informes se puede llamar al teléfono 713-271-6800 y marcar la extensión 3101.

Dentro de los principales servicios que se pueden encontrar en estas oficinas son:

Servicios de diagnóstico en clínicas móviles (detección de enfermedades).

Ferias de salud o eventos de inscripción a programas públicos de salud.

Información y referencias sobre programas de nutrición, derechos del consumidor, cuentas de hospital, entre otros.

Jornadas de vacunación.

Exámenes de la vista.

El Consulado General de México también ofrece referencias a clínicas, centros de salud u hospitales a donde acudir para recibir servicios médicos a bajo costo sin importar la situación migratoria de la persona.

Asimismo, brinda educación en temas de salud, tales como las enfermedades que más aquejan a la población inmigrante de origen hispano, recomendaciones generales para mantenerse sanos.

Además, comparte información y asistencia en la inscripción o renovación a programas públicos de salud a aquellas personas que sean elegibles, sobre todo en el caso de niños y mujeres embarazadas.