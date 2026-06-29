Ya es oficial: la nueva ley que permitirá acceder a un dentista gratis en Florida a partir del 1° de julio

La atención odontológica para miles de exmilitares en Florida tendrá un alcance mayor desde el 1° de julio de 2026. Tras la aprobación de una nueva legislación por parte de Ron DeSantis, el estado ampliará el acceso al programa de asistencia dental para veteranos, una iniciativa que busca facilitar tratamientos a personas que, por sus ingresos, no califican para muchos beneficios tradicionales, pero tampoco pueden afrontar el costo de la atención privada.

Ron DeSantis firma la ley HB 253: más veteranos podrán recibir atención dental gratuita

El gobernador Ron DeSantis aprobó el proyecto HB 253, una norma que modifica el funcionamiento del Veterans Dental Care Grant Program, el programa estatal destinado a brindar atención odontológica gratuita a veteranos que residen en Florida.

La legislación fue aprobada por la Legislatura y recibió la firma del gobernador el 25 de junio de 2026, por lo que entrará en vigor el 1° de julio.

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Según el texto de la ley, el programa aún funcionará dentro del Florida Department of Veterans’ Affairs (FDVA), pero tendrá un objetivo actualizado: ofrecer servicios de salud bucal a veteranos que vivan en el estado y cuyos ingresos sean de hasta el 400% del nivel federal de pobreza. La modificación eleva el umbral de ingresos y amplía el universo de veteranos elegibles.

HB 253 en Florida: cómo cambia el límite de ingresos para el programa dental de veteranos

El análisis final elaborado por el personal técnico no partidista de la Cámara de Representantes de Florida explica que el principal efecto de la norma es ampliar de forma expresa la elegibilidad para el programa.

La modificación legal establece como criterio de acceso ingresos de hasta el 400% del nivel federal de pobreza Ron DeSantis - Ron DeSantis

Hasta ahora, la legislación estatal no fijaba un límite de ingresos específico. Sin embargo, el Florida Department of Veterans’ Affairs había establecido mediante reglamentación administrativa que solo podían acceder los veteranos con ingresos equivalentes a un máximo del 300% del nivel federal de pobreza.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, ese tope aumenta al 400% del nivel federal de pobreza. De esta manera, el criterio que antes existía únicamente por reglamentación pasa a quedar establecido directamente en la legislación y, además, incorpora un rango de ingresos más amplio.

Requisitos del FDVA para solicitar atención odontológica gratuita para veteranos

Además del nuevo límite de ingresos, continúan vigentes otros requisitos administrativos que el FDVA aplica para participar del programa. Entre las condiciones de elegibilidad se encuentran:

Haber recibido un documento de baja militar, como el DD-214, NGB 22 o un certificado de baja.

Residir en Florida.

Tener ingresos que, con la nueva ley, sean de hasta el 400% del nivel federal de pobreza.

No contar con una discapacidad reconocida por servicio del 100%.

No tener una lesión bucal directamente relacionada con el servicio militar.

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Ingresos de hasta el 400% del nivel federal de pobreza: quiénes califican en Florida

El análisis legislativo incorpora como referencia las guías federales de pobreza correspondientes a 2025, utilizadas por numerosos programas públicos para determinar la elegibilidad de los solicitantes. Según esos valores:

Un hogar compuesto por una persona tiene un nivel federal de pobreza de 15.650 dólares. El 400% equivale a US$62.600 anuales.

Para dos personas, el límite asciende a US$84.600.

En un hogar de tres integrantes, llega a US$106.600.

Para cuatro personas, alcanza los US$128.600.

En hogares de cinco integrantes, el límite es de US$150.600.

Para seis personas, el monto llega a US$172.600.

Estas cifras sirven como referencia para determinar quiénes podrán solicitar el beneficio una vez que la nueva legislación entre en vigor.