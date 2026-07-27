Confirmado en California: Newsom obtiene ayuda de Trump por un incendio que arrasó más de 223 acres

El avance del Dove Fire obligó a una rápida respuesta de las autoridades de California, que solicitaron apoyo federal mientras las llamas seguían expandiéndose en el condado de Tuolumne. En medio de evacuaciones y con cientos de viviendas afectadas por la emergencia, el gobernador Gavin Newsom confirmó que el estado consiguió asistencia de la administración del presidente Donald Trump para reforzar las tareas de combate contra el incendio.

FEMA aprueba ayuda federal para combatir el Dove Fire en California

De acuerdo con un comunicado difundido por la oficina del gobernador Gavin Newsom, el estado obtuvo una Fire Management Assistance Grant (FMAG) otorgada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para fortalecer la respuesta frente al Dove Fire, un incendio forestal que comenzó el 26 de julio de 2026 en el condado de Tuolumne.

El incendio Dove Fire en California

La ayuda fue aprobada mientras continuaban las operaciones de emergencia para contener el fuego y proteger a las comunidades amenazadas. Según explicó el gobierno estatal, el objetivo es garantizar que los equipos de respuesta dispongan de los recursos necesarios para combatir el incendio con rapidez, resguardar vidas y minimizar los daños materiales en las zonas alcanzadas por las llamas.

En el comunicado oficial, Newsom destacó la coordinación entre las autoridades estatales y locales para enfrentar la emergencia. “California está trabajando codo a codo con nuestros socios locales y estatales para proteger a las comunidades amenazadas por el Dove Fire. Obtener esta asistencia ayuda a garantizar que los bomberos cuenten con los recursos necesarios para responder de manera agresiva, proteger vidas y propiedades y respaldar a las comunidades afectadas mientras continúan los esfuerzos de evacuación", sostuvo el gobernador.

Dove Fire en Tuolumne: origen, superficie quemada y áreas evacuadas

La información oficial señala que el incendio se inició el 26 de julio de 2026 poco después de las 14.30 hs (hora local) cerca de la Highway 108 y Stockton Street, en el condado de Tuolumne. Desde ese momento, el fuego avanzó con rapidez hasta consumir más de 223 acres (90 hectáreas).

Las llamas comenzaron a poner en riesgo varias comunidades, entre ellas las localidades de Sonora y Jefferson, lo que obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas para proteger a la población.

Las llamas comenzaron el 26 de julio de 2026 cerca de la Highway 108 y Stockton Street, expandiéndose rápidamente hasta superar los 223 acres CalFire

Como consecuencia del avance del incendio:

Más de 600 viviendas quedaron bajo órdenes obligatorias de evacuación.

quedaron bajo órdenes obligatorias de Otras 1400 viviendas fueron incluidas en zonas con advertencias de evacuación.

fueron incluidas en zonas con advertencias de evacuación. Varias comunidades permanecieron bajo monitoreo constante debido al comportamiento del fuego.

La directora de Cal OES, Caroline Thomas Jacobs, señaló que la asistencia federal representa una herramienta clave para responder a incendios forestales de rápida propagación.

Además, explicó que el organismo mantiene una coordinación permanente con los administradores de emergencias del condado de Tuolumne y con CAL FIRE para sostener las operaciones mientras continúe la emergencia.

Dove Fire cerca de Sonora: calles evacuadas y nivel de contención

La actualización publicada por CAL FIRE muestra que el Dove Fire permanecía con un 1% de contención al cierre del último informe difundido durante la noche del 26 de julio de 2026.

El organismo indicó que el incendio seguía activo en el condado de Tuolumne, bajo jurisdicción de la unidad CAL FIRE Tuolumne-Calaveras, y que hasta ese momento no se había asignado un equipo específico de gestión del incidente.

Gavin Newsom y un mensaje sobre la recuperación de hogares tras los incendios

El reporte también confirmó que la causa del incendio continuaba bajo investigación y que las operaciones de emergencia seguían concentradas en la zona de Highway 108 y Mill Villa Road, cerca de Sonora.

Las órdenes obligatorias de evacuación continuaban vigentes para distintos sectores considerados de riesgo inmediato para la vida de los residentes. Entre ellos figuraban:

Dove Lane

McKibbon Drive

Golden Dove Lane

Crooked Lane

Southgate Road

Stockton Road

Silver Pine Lane

El sector comprendido entre Washington Street y Lowe’s

El lado norte de Mono Way

El área conocida como The Silos, sobre Washington Street, hasta Hospital Road.

Las autoridades recomendaron abandonar esas zonas con anticipación, especialmente a quienes necesitaran más tiempo para evacuar o tuvieran mascotas o animales de granja.