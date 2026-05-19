Un náufrago provocó sin querer el mayor incendio del año en California: ya quemó 14.600 acres

Un incendio forestal masivo, generado por una bengala de emergencia, ya consumió más de 14.600 acres en la isla de Santa Rosa, dentro del Parque Nacional Channel Islands, en California. Según los informes, fue un marinero náufrago quien inició el siniestro al intentar pedir ayuda para un rescate. Pese al trabajo de los bomberos y equipos especializados, el fuego mantiene un 0% de contención.

Cómo comenzó el incendio en California que ya quemó 14.600 acres

El incendio fue provocado accidentalmente por un marinero de 67 años que utilizó bengalas de emergencia tras encallar su velero el viernes pasado. El hombre había quedado varado en el Parque Nacional Channel Islands y pasó la noche a la deriva antes de que los rescatistas lo alcanzaran a la mañana siguiente, alrededor de las 10.30 hs.

El incendio de Santa Rosa recibió menos recursos debido a la existencia de otros focos activos en California que amenazan propiedades y la vida de las personas Archivo

“El marinero disparó bengalas de emergencia para pedir ayuda, lo que provocó inadvertidamente un incendio forestal que se extendió a 1000 acres el viernes por la tarde”, expresaron funcionarios de la Estación Aérea de la Guardia Costera de EE.UU. en Ventura.

En la operación, la tripulación aérea localizó al marinero, desplegó un nadador de rescate y lo llevó a un lugar seguro antes de transferirlo al personal médico que esperaba en el aeropuerto de Camarillo.

Tras el comienzo del siniestro, las llamas se propagaron rápidamente debido a los fuertes vientos en el área, que alcanzaron ráfagas de más de 30 millas por hora (48 kilómetros por hora). Hasta el lunes por la noche, el fuego había consumido cerca de 14.600 acres (más de una cuarta parte de la isla), según informó SFGate.

La destrucción del mayor incendio del año en California

Las intensas llamas alcanzaron el área de los pinos de Torrey, una de las especies de pinos más raras del mundo que solo crece de forma natural en la isla de Santa Rosa y en San Diego.

Junto con esta destrucción, el incendio arrasó con dos estructuras históricas: la cabaña Wreck Line Camp y el cobertizo de equipo Johnson’s Lee.

Más de 70 efectivos trabajan en el incendio de Santa Rosa, en California, que ya se convirtió en el más grande del año @CalFire

Las labores de extinción se vieron dificultadas por vientos con fuerza de vendaval y los retos logísticos de acceder a una isla remota. No obstante, más de 70 efectivos trabajan en el lugar.

Hasta el momento no se reportaron heridos; sin embargo, 11 empleados del Parque Nacional Channel Islands fueron evacuados de sus viviendas por precaución.

El trabajo de los bomberos en el incendio en la Isla de Santa Rosa de California

Según un informe del estado actual del siniestro, en la jornada de este martes 19 de mayo los bomberos lograron completar preparativos adicionales para crear un espacio de seguridad alrededor de las estructuras en el lado noreste de la isla.

Las estructuras protegidas por esta área incluyen:

El área de mantenimiento.

Las instalaciones de servicios públicos

El muelle.

Los puentes.

Los campamentos

Una escuela histórica.

Asimismo, los bomberos están preparados para realizar cualquier quema defensiva esta noche desde el campamento de Water Canyon si las condiciones lo requieren para proteger esa zona.

De acuerdo con las autoridades, mañana llegarán a la isla bomberos adicionales y equipos como vehículos todoterreno, mangueras y bombas, además de suministros para los trabajadores que ya se encuentran allí.

El incendio en California que ya quemó 14.600 acres y fue iniciado por un náufrago

No obstante, la lucha contra el incendio enfrenta un desafío particular debido a la presencia de otros focos activos en California que son prioridad para las autoridades.

Según sus políticas, el Servicio de Parques Nacionales asignó mayores recursos a otros fuegos en la jurisdicción, como el incendio Sandy en Simi Valley, que representa una amenaza más inmediata para vidas y propiedades.

Por el momento, la isla de Santa Rosa se mantiene cerrada para visitas diurnas y pernoctaciones al menos durante esta semana.