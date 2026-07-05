Confirmado por Newsom: California lanza la primera herramienta del país para medir el impacto de la IA en el empleo

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una nueva estrategia para monitorear cómo la inteligencia artificial afecta al mercado laboral. Se trata del primer sistema de este tipo en Estados Unidos, diseñado para identificar la pérdida de empleos relacionada con estas nuevas herramientas.

Cómo funciona la nueva plataforma sobre IA en California

La oficina del gobernador Newsom comunicó que la herramienta recibe el nombre de “rastreador de desempleo por IA en California" (CAIT, en inglés) y utiliza datos de las solicitudes del seguro de desempleo del Estado Dorado para medir el impacto de la inteligencia artificial.

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Según detalló el Laboratorio de Políticas de California, el sistema cruza esa información con indicadores de exposición a la IA para detectar posibles cambios en el mercado laboral de forma temprana. La plataforma se actualizará todos los meses y permitirá a las autoridades seguir la evolución del empleo.

Además, el público podrá consultar datos desglosados por edad, sexo, etnia, situación económica y ubicación dentro del Estado Dorado.

Qué muestran los primeros datos del rastreo sobre IA de Newsom

Los datos de junio de 2026 indican que, por ahora, no hay evidencia de un aumento generalizado del desempleo en California debido a la inteligencia artificial. Sin embargo, según el Laboratorio de Políticas del estado, sí aparecen algunas señales de alerta en determinados grupos.

El informe detectó un aumento en las solicitudes de desempleo entre personas con título universitario desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022. También observó un crecimiento de los reclamos en el Área de la Bahía de San Francisco y en los sectores de tecnología y servicios profesionales.

Desde que apareció ChatGPT en 2022, se registró un aumento en el desempleo de personas con título universitario en California Shutterstock

Según la oficina del gobernador, los datos por ahora no muestran diferencias significativas por sexo o grupo étnico entre las personas afectadas.

Cómo el CAIT mide el impacto de la IA en el mercado laboral de California

Para elaborar el análisis, el Laboratorio de Políticas de California utiliza dos indicadores. El primero mide la exposición potencial, es decir, si los modelos de lenguaje pueden reducir en un 50% el tiempo necesario para realizar las tareas de una ocupación.

El sistema CAIT impulsado por Newsom busca detectar a trabajadores que se vean afectados por la IA en sus actividades Gobierno de California

El segundo evalúa la exposición observada, a partir del uso real de la plataforma Claude, desarrollada por Anthropic, en tareas laborales cotidianas. La combinación de ambos indicadores permite al estado identificar qué empleos tienen mayor riesgo de verse afectados por la IA.

La plataforma fue desarrollada gracias a la colaboración entre el gobierno estatal y expertos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés). Según informó la oficina de Newsom, el objetivo es basar las políticas públicas en datos concretos y no en especulaciones sobre el impacto de la IA.

California, donde se concentra gran parte de las empresas líderes en inteligencia artificial de EE.UU., busca combinar el desarrollo de esta tecnología con medidas para proteger a los trabajadores frente a los cambios del mercado laboral.

Las medidas de Newsom dirigidas a trabajadores en California

El gobierno de California impulsa distintas iniciativas para ayudar a los trabajadores a adaptarse a los cambios que trae la IA. Según la oficina del gobernador, el estado financió programas de formación y aprendizajes remunerados, con más de 674.000 participantes.

Además, destinó fondos a la Asociación de Fuerza Laboral de California para desarrollar una estrategia de capacitación. A esto se suma el programa Degree Plus, que busca combinar los títulos universitarios con certificaciones profesionales para facilitar la conexión entre los trabajadores y las empresas.