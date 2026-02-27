“Respuestas rápidas” en California: así resuelven casos de inmigración con inteligencia artificial

En medio de un contexto migratorio complejo, con la ofensiva lanzada por el presidente Donald Trump, los estudios jurídicos de California comenzaron a implementar un nuevo sistema. La herramienta basada en inteligencia artificial permite automatizar todas las operaciones de los despachos mediante el almacenamiento centralizado y la incorporación inteligente de clientes.

Así resuelven casos de inmigración con inteligencia artificial en California

Las firmas de abogados en todo Estados Unidos enfrentaron en los últimos meses un desafío cada vez más complejo con el incremento de casos de inmigración. En este escenario, US Immigration AI, una empresa de tecnología legal con sede en Los Ángeles, lanzó una herramienta que promete mejorar radicalmente el manejo de los trámites.

La herramienta permite a las firmas de abogados especializados en inmigración aprovechar las capacidades de la IA para procesar las cargas de trabajo Freepik

Esta nueva herramienta aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial (IA) para procesar las cargas de trabajo y administrar eficazmente los casos. A diferencia del software tradicional, permite gestionar los clientes, evaluar los casos de forma automatizada y más. De acuerdo a Above the law, la herramienta reúne las siguientes características:

Admisión y calificación : interactúa automáticamente con clientes potenciales, responde preguntas preliminares y determina la elegibilidad del caso según los criterios particulares de cada firma.

: interactúa automáticamente con clientes potenciales, responde preguntas preliminares y determina la elegibilidad del caso según los criterios particulares de cada firma. Evaluación automatizada de casos : reúne la información esencial del cliente y prepara desgloses estructurados para que los revise un profesional.

: reúne la información esencial del cliente y prepara desgloses estructurados para que los revise un profesional. Incorporación inteligente de clientes : envía automáticamente acuerdos de compromiso, cotizaciones de honorarios y otros materiales de incorporación.

: envía automáticamente acuerdos de compromiso, cotizaciones de honorarios y otros materiales de incorporación. Soporte de redacción : crea borradores de documentos y resúmenes de preparación de casos para acelerar los flujos de trabajo.

: crea borradores de documentos y resúmenes de preparación de casos para acelerar los flujos de trabajo. Automatización del flujo de trabajo operativo : coordina la comunicación, los recordatorios y los procesos internos durante todo el ciclo de vida del caso.

: coordina la comunicación, los recordatorios y los procesos internos durante todo el ciclo de vida del caso. Verificaciones de cumplimiento y precisión: permite a las empresas adherirse a las normas y directrices de inmigración al tiempo que reduce el error humano.

El sitio web de la empresa también señala que, al utilizar la herramienta, todos los documentos del caso se almacenan en una ubicación segura, organizados por cliente y tipo de trámite. Los abogados y el personal pueden encontrar los archivos rápidamente sin tener que revisar correos electrónicos ni carpetas.

Los desafíos de los abogados en los casos de inmigración en California

Mientras la administración Trump continúa con el avance de su estrategia de deportación masiva, las firmas de abogados experimentan un drástico aumento de la carga laboral. De este modo, según la compañía, los bufetes especializados en inmigración se enfrentan a varios desafíos comunes al gestionar documentos manualmente:

Almacenamiento desorganizado : los archivos dispersos en correos electrónicos, computadoras y unidades en la nube dificultan la localización del documento correcto cuando se necesita.

: los archivos dispersos en correos electrónicos, computadoras y unidades en la nube dificultan la localización del documento correcto cuando se necesita. Riesgos de seguridad : la información confidencial de los clientes está en riesgo si no se almacena y comparte de forma segura.

: la información confidencial de los clientes está en riesgo si no se almacena y comparte de forma segura. Flujos de trabajo tediosos : el personal dedica horas a clasificar, etiquetar y subir documentos manualmente.

: el personal dedica horas a clasificar, etiquetar y subir documentos manualmente. Problemas de control de versiones : varias versiones del mismo documento pueden causar confusión y errores.

: varias versiones del mismo documento pueden causar confusión y errores. Errores en el proceso: las equivocaciones en la gestión de documentos pueden generar riesgos legales y regulatorios.

Usan la inteligencia artificial para llevar casos de inmigración Freepik

Además, cuando la evaluación inicial es inconsistente, los abogados dedican tiempo a revisar casos que deberían haberse filtrado antes. Cada consulta con un cliente potencial no calificado representa tiempo facturable perdido.

En ese sentido, los retrasos en el seguimiento o la tramitación de contratos pueden llevar a clientes potenciales a la competencia. También, el ingreso manual de datos conduce inevitablemente a errores, nombres mal escritos, fechas incorrectas o documentos faltantes que deben corregirse.

En California: el incremento en los casos de inmigración

A pesar de las políticas acogedoras de California para los migrantes, la estrategia federal llevó a un inevitable aumento de las detenciones de personas indocumentadas. Un ejemplo es San Diego, en donde hasta julio de 2025 se reportaron 1990 detenciones frente a 603 en 2024. Esto equivale a un aumento cerca del 84% en el total de personas detenidas, informó el medio local KSDY.

Como parte de la ofensiva federal, en California aumentaron drásticamente los arrestos de inmigrantes durante el último año ICE Facebook

Como parte de las redadas, datos oficiales muestran que la población detenida en instalaciones de inmigración en California ha aumentado. Un informe de la Oficina del Fiscal General indica que la población detenida pasó de unas 1751 personas en revisiones de 2021 a más de 3100 en abril de 2025.

Operaciones en áreas como Los Ángeles llevaron también al aumento del arresto de inmigrantes indocumentados. En tanto, este contexto implica un incremento en el número de casos de inmigración que las firmas de abogados reciben a diario.