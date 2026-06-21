“Contactados por agentes federales”: la denuncia de Newsom por una posible investigación en su contra

El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció el lunes 15 de junio que varias personas vinculadas con él y con su esposa fueron contactadas por agentes federales. El mandatario demócrata acusó al presidente Donald Trump de usar el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para castigar a un adversario político.

¿Qué denunció Newsom sobre los agentes federales?

Newsom difundió un video en el que afirmó que agentes federales interrogaron a amigos y asociados suyos y de su esposa, Jennifer Siebel Newsom.

El alcance de la pesquisa permanece impreciso, aunque asistentes del gobernador sostuvieron que una parte parece centrarse en las finanzas de su esposa, según informó The New York Times.

Amigos, colaboradores y personas cercanas a la pareja habrían recibido consultas oficiales sobre documentos, finanzas y vínculos familiares

El mandatario describió el caso como una búsqueda amplia sobre papeles personales y vínculos familiares. Según planteó, los agentes comenzaron a revisar “años y años de documentos aleatorios” y a tocar puertas de amigos y allegados de los Newsom para encontrar evidencia de un delito no especificado.

En su mensaje, el gobernador vinculó la situación con su perfil político nacional y sus posibles proyecciones como candidato presidencial en 2028. Luego agregó: “Para llegar a mí, va contra mi esposa”.

De acuerdo con la oficina del gobernador, también se habrían requerido registros bancarios, aunque señalaron que no vieron evidencia escrita de esa medida.

Newsom declaró haber solicitado millones de dólares en aportes para California Partners Project desde 2020, entre ellos donaciones de una tribu con acuerdos estatales para operar un casino en Sonoma Instagram Newsom

Las investigaciones en curso y la respuesta oficial

Una persona familiarizada con el asunto confirmó a The New York Times que existen varias investigaciones federales relacionadas con Newsom. Una de ellas analiza las finanzas de Siebel Newsom. Esa misma fuente rechazó la acusación de una motivación política y aseguró que las pesquisas fueron iniciadas por funcionarios federales de seguridad en California, no por autoridades en Washington.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no tenía autorización para tratar el tema públicamente. Un vocero del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y una portavoz del DOJ declinaron hacer comentarios. Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca remitió todas las consultas a esa cartera.

Siebel Newsom también atribuyó la situación a un intento de represalia política. En un comunicado, sostuvo que Trump “no se detendría ante nada” para sancionar a quienes lo enfrentan. Además, afirmó que “este no es un comportamiento presidencial”, y que junto a su marido continuarán “diciendo la verdad al poder porque el pueblo estadounidense merece mucho más”.

¿Qué entidades están vinculadas con Jennifer Siebel Newsom?

Siebel Newsom es documentalista. Su trabajo se enfoca en los impactos sociales del sexismo. También fundó The Representation Project, una organización sin fines de lucro que promueve la equidad de género mediante materiales educativos basados en sus documentales.

La esposa del gobernador posee además una productora llamada Girls Club Entertainment. Esa firma figura como contratista de The Representation Project en las declaraciones fiscales de la organización.

Los registros tributarios muestran pagos anuales de la entidad a la empresa. En 2024, The Representation Project pagó US$161.250 a Girls Club Entertainment por trabajos de producción cinematográfica.

Siebel Newsom también es cofundadora de California Partners Project. Esa organización sin fines de lucro trabaja para aumentar la presencia de mujeres en juntas corporativas, abordar la brecha salarial de género y hacer que la tecnología sea más segura para los niños.

Algunos aportantes de California Partners Project son grupos con asuntos ante el gobierno estatal. Durante años, críticos plantearon la posibilidad de autocontratación. Sin embargo, no surgió evidencia pública de irregularidades por parte de las entidades ligadas a Siebel Newsom. Tampoco quedó claro qué temas o acciones específicas consultan los investigadores.

Jennifer Siebel Newsom también interpretó la situación como una represalia política y aseguró que tanto ella como su esposo continuarán enfrentando públicamente al presidente Instagram Newsom

Otra organización sin fines de lucro relacionada con Newsom es California Protocol Foundation. Su junta incluye a algunos de sus principales asesores durante su etapa como gobernador y antes como alcalde de San Francisco. La fundación paga iniciativas que, según el mandatario, no quiere cubrir con fondos de los contribuyentes estatales. Entre ellas figuran viajes al exterior para conferencias y otras reuniones.