Trump vs. Newsom: el gobernador de California arremete contra el DOJ y denuncia monitoreo a su familia

El gobernador de California, Gavin Newsom, elevó el tono de su enfrentamiento con el presidente Donald Trump al denunciar públicamente que “enfrenta una investigación impulsada por razones políticas”. A través de las redes sociales, el mandatario estatal afirmó que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) fue instruido para monitorearlo pese a que, según indicó, no existe evidencia de conducta ilegal.

La persecución política que denunció Newsom

Newsom sostuvo que las acciones en su contra están vinculadas con una eventual candidatura presidencial y con las críticas que lanzó durante los últimos años hacia la administración republicana.

Según explicó, las pesquisas no tendrían como objetivo esclarecer delitos concretos, sino encontrar elementos que permitan construir un caso en su contra.

La denuncia pública de Gavin Newsom contra Trump X @GavinNewsom

“Hoy, mi esposa y yo nos unimos a la lista negra de Donald Trump. “Él ha ordenado a su Departamento de Justicia que nos investigue”, dijo el gobernador en su cuenta de X. Además, aseguró que hay una persecución: “No han encontrado un crimen: simplemente están tratando de encontrar uno. No viene por mis tuits maliciosos, sino porque estoy considerando postularme para presidente”, aseguró.

De acuerdo con lo retomado por Associated Press, la oficina del gobernador aseguró que agentes federales se comunicaron recientemente con familiares, amigos y exempleados vinculados a Newsom para solicitar información y documentación. El mandatario señaló que estas gestiones se extendieron a registros correspondientes a varios años y que forman parte de una estrategia de presión política.

“Él odia que lo critique de manera constante. Simplemente es el presidente más corrupto en la historia de EE.UU. No tenemos nada que esconder. Señor presidente, venga por mí. No voy a irme a ningún lado. El país está observando”, dijo Newsom.

El mandatario estatal manifestó en un video compartido en redes sociales su desacuerdo con la inclusión de su esposa en las averiguaciones. El mandatario de California remarcó que Jennifer Siebel Newsom no cometió ninguna irregularidad.

“Para atraparme, está persiguiendo a mi esposa Jen, una servidora pública, una mujer que ha dedicado su vida a apoyar a mujeres y niñas. Alguien que no ha hecho nada malo más que tener la valentía de defender aquello en lo que cree", señaló.

Newsom aseguró que Trump ya persiguió a otros opositores

Durante su exposición pública, Newsom lanzó fuertes críticas contra Trump y lo acusó de utilizar organismos gubernamentales para actuar contra personas consideradas opositoras. También mencionó a otros dirigentes y exfuncionarios que, según él, fueron objeto de investigaciones o acciones impulsadas por el gobierno federal.

“Los envió tras James Comey, Letitia James, Adam Schiff. Los envió tras Tim Walz y una mujer que un jurado determinó que Donald Trump había abusado sexualmente. Uno por uno, cualquiera que haya desafiado a Donald Trump ha terminado en su lista negra”, aseguró.

La acusación de Newsom contra Trump por la investigación del DOJ

El gobernador manifestó que la Casa Blanca se transformó en una plataforma utilizada para beneficiar intereses particulares y cuestionó distintas actividades vinculadas al entorno político y empresarial del presidente.

La respuesta del Departamento de Justicia y las investigaciones en curso

Mientras Newsom sostiene que existe una investigación dirigida específicamente contra él, fuentes vinculadas al caso ofrecieron una versión diferente. Según dijeron a Associated Press, no hay un expediente centrado en el gobernador, aunque sí se desarrollan pesquisas federales relacionadas con individuos de su entorno.

Según el mandatario estatal, este ataque se debe a su posible aspiración presidencial y a su postura crítica frente a la gestión de Trump AP

Entre los procesos mencionados figura una investigación sobre cuestiones tributarias vinculadas a su esposa, iniciada con anterioridad. De acuerdo con esas fuentes, la apertura de ese expediente no habría sido ordenada por autoridades políticas de Washington.

También fue mencionado el caso de Dana Williamson, exjefa de gabinete de Newsom, quien se declaró culpable en una causa federal relacionada con fraude bancario. Sin embargo, hasta el momento el gobernador no enfrenta acusaciones ni cargos derivados de esa investigación.